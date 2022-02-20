連30天上12小時班 鄭州一企業勞模被批「太卷」

鄭州某公司員工每月工作30天，被選為勞模。（取材自極目新聞）

河南鄭州 某公司一名勞動模範的簡介在網上引發熱議，簡介稱該名員工常上12小時班，基本每月30天滿勤。不少網友認為，這位勞模的工作未免「太卷」了。

極目新聞報導，當事人薛師傅是名90後，入職四五年了，他所在的公司為一家上市公司，生產超硬材料。

薛師傅表示，自己的工作「跟流水線上的工人不一樣」，勞動強度沒那麼大，另外自己每月也能調休，每個季度還有一周的帶薪探親假。

他介紹，每天工作時長是根據客戶的實際訂單來調整，忙的時候就多幹一點，訂單少的時候工作時長就短一點，工資也與完成工作量掛鉤。他的工作就是操作機床，並保證機床在生產加工工件時正常工作，機床工作的時候，他的工作就相對輕鬆。他所在班組有七、八個人，任務多的時候他們就加班生產，期間可以調休。

對於網友的說法，薛師傅並不認同。他表示，自己老婆孩子留在河南，一個人到江蘇廠工作，辛苦打工也是為了養家多掙奶粉錢。他的工資是根據工作量算的，所以就決定多上班。每個月他也會休息三、四天，工作之餘他也出去逛逛街。每個季度，他還有一周的帶薪探親假。

律師表示，法律有勞動者加班時間限制，但勞動者自願加班，公司沒有強迫加班並給勞動者支付了相應加班費，所以公司並不違反勞動法律法規。