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二破世界紀錄 「蔥桶組合」彌補4年前0.43分失金遺憾

中國新聞組／北京20日電
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。(新華社)
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。(新華社)

北京冬奧4日開幕當天，雙人滑短節目比賽中，中國「蔥桶組合」隋文靜／韓聰就以82.83分成績創造新的短節目得分世界紀錄。接著，花樣滑冰最後單項比賽18日登場，再次刷新世界紀錄，84.41分的成績讓他們以第一名身分進自由滑決賽，最後於19日以總成績239.88分拿到金牌。同一片冰場，兩破世界紀錄，「蔥桶組合」完美彌補4年前的遺憾。

來源：YouTube

紅星新聞報導，隋文靜／韓聰為何被暱稱「蔥桶組合」?蔥是因為韓聰的諧音，而桶則是少年時的隋文靜比較小，像個桶，所以就有了「蔥桶組合」。隨著加冕冬奧冠軍，隋文靜／韓聰這對組合彌補了四年前0.43分之差無緣最高領獎台的遺憾。

「我們作為運動員已經不需要向大家證明什麼了，我就是我。」隋文靜面對採訪表示，「大家在比賽中都發揮最好水平，這才是冬奧會應有的比賽。」

其實四年之前首次登上冬奧會的賽場時，隋文靜與韓聰最終雖然收穫一枚寶貴的銀牌，但是與德國冠軍組合之間僅有0.43分的「迷你差距」，讓他們留下了一個亟待彌補的遺憾。不過在19日的首都體育館內，在已經陪伴了兩人多個賽季的《憂鬱河上的金橋》舞曲感染下，兩人總算是圓夢冬奧。

北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓...
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍，隋文靜賽後激動痛哭。(新華社)
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓...
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。(新華社)

隋文靜、韓聰自從進入冰場，經歷無數的傷病。2016年隋文靜曾經歷右側腳踝外側副韌帶重建和左側腳踝肌腱復位手術，在漫長的恢復期，韓聰都陪著隋文靜，給她買零食，陪她做治療。

在平昌冬奧會衝金未果之後，2019年花滑世錦賽兩人摘金的場邊，出現了奧運冠軍趙宏博的身影，成為國家隊總教練的他，開始對「蔥桶組合」進行指導。作為中國花滑歷史上極具分量的人物，趙宏博在與申雪的搭檔中幫助中國隊實現突破，2010年的溫哥華冬奧會，中國花滑雙人滑首次登頂冬奧賽場。

不過趙宏博沒有想到，中國選手的第二次圓夢要等待12年之後。此前在接受採訪時，擔任花滑總教練的趙宏博就表示，在目前的世界排名中，除了「蔥桶組合」和彭程／金楊，其餘的三對都來自俄羅斯，因此這塊北京冬奧會的金牌之爭也被定義為「中俄之爭」。

19日晚進行的比賽中，「蔥桶組合」確實感受到了俄羅斯奧委會代表隊選手的衝擊，但是「以我為主」的中國組合沒有受到對手的影響，最終在首都體育館彌補了四年前的遺憾。

北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓...
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。(新華社)
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓...
北京2022年冬奧會花樣滑冰雙人滑自由滑比賽在首都體育館舉行，中國選手隋文靜/韓聰奪得雙人滑冠軍。(新華社)

北京冬奧 俄羅斯 運動員

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