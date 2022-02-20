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史丹福、哥大學霸 應聘杭州高中老師

中國新聞組／杭州20日電
圖為杭州市教育局所屬杭州高級中學等公開招聘擬聘用人員公示。（取材自瀟湘晨報）
圖為杭州市教育局所屬杭州高級中學等公開招聘擬聘用人員公示。（取材自瀟湘晨報）

「史丹福、哥大畢業生應聘杭州高中老師」衝上了「同城」信息網熱搜。近日，杭州市教育局所屬杭州高級中學等公開招聘擬聘用人員公示，有人仔細看了一遍，驚呼「未來的高中老師們，太卷了」。在186人名單中，有162名碩士、4名博士，其中還不乏史丹福大學哥倫比亞大學等世界頂尖名校。

瀟湘晨報報導，此次公布的名單共涉及25所學校（校區），從年紀和學歷來看，這些新晉高中老師以應屆畢業生為主，有126位教師均為95後，其中還有1位00後教師。他們的院校履歷也很耀眼，浙江大學13人、華東師範大學11人、南京大學4人、香港中文大學3人、上海外國語大學3人、復旦大學2人、香港大學2人、中國人民大學1人、廈門大學1人…。

名單中還有海歸畢業生，不乏畢業於史丹福大學、哥倫比亞大學、法國巴黎第六大學、美國威斯康辛麥迪遜分校、新加坡國立大學等世界一流名校。

根據名單，有四所高中招聘了名校博士任教。 「博士來高中當老師越來越普遍了，我們現在學校裡也有博士，來自北京大學，教化學，很優秀。」杭高錢塘學校一位老師這樣說。

不只高考科目的老師履歷亮眼，此次公布的招聘崗位中，還有高中美術教師8位、高中體育教師7位、高中心理教師4位、高中音樂教師2位，他們的學歷也都是碩士研究生。

除了普高，杭城許多職高今年新聘的老師履歷也很出挑，不少都是浙大、華師大、上外、西安交大等985、211高校的研究生，還包括一名浙大博士。

史丹福大學 香港 哥倫比亞大學

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