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冬奧2.20閉幕 簡約、穿越致敬「雙奧之城」

中國新聞組／北京20日電
2月4日在北京2022年冬奧會的開幕式，巨大雪花火炬吸睛。(新華社)
2月4日在北京2022年冬奧會的開幕式，巨大雪花火炬吸睛。(新華社)

北京冬奧20日晚上8點舉行長約80分鐘閉幕式，中國國家主席習近平將出席。閉幕式依循開幕式的簡約風格，再次運用科技營造「空靈與浪漫」的視覺效果，在最後熄滅冬奧火種時，重現2008年北京奧運的瞬間片段，通過「穿越」向「雙奧之城」致敬。

來源：YouTube

開閉幕式總導演張藝謀稱，閉幕式依舊沒有明星，幾乎沒有專業演員，演員大都來自大中小學。北京冬奧組委開閉幕式工作組介紹，閉幕式更多聚焦運動員，因為這是他們經過辛苦訓練和賽場拚搏後的歡慶聚會。

張藝謀表示，閉幕式其中一個重點是呈現「雙奧」瞬間，「因為鳥巢是唯一一個舉辦雙奧開幕式、閉幕式的場館，呈現穿越歷史的感覺，讓這個『瞬間』成為亮點。」

大公報報導，閉幕式主色調採紅色，意味溫暖；燈籠、中國結等文化符號將作為表演元素融入儀式中。開場環節由提著雪花花燈的小朋友，展現中國正月十五元宵節前後「鬧花燈」的傳統，點亮場地上的「冬」字會徽，開啟北京冬奧閉幕式擁抱世界的歡聚。

在閉幕式最後熄滅冬奧火種時，有2008奧運會一個瞬間的物理重現，好像時光倒流，帶來一種「穿越」感。與開幕式一脈相承的是，閉幕式也突出科技含量，展現「空靈與浪漫」。開幕式的演員神祕「返場」、運動員入場式獨特設計等讓人驚喜。

聖火熄滅環節也與開幕式呼應。北京冬奧會閉幕式導演沙曉嵐表示，最後雪花影像層層熄滅，在雪花中心的奧運聖火也熄滅，短暫留白後，雪花形象再次出現，象徵將奧運火種、將奧林匹克精神以冰雪之名繼續傳遞；展現「世界大同，天下一家」主題，體現奧林匹克「更團結」的理念。

閉幕式除習近平出席，2026年冬奧會主辦國義大利總理府體育事務國務祕書維扎利、米蘭市和科爾蒂納丹佩佐市的市長也出席。

下屆冬奧會將移師義大利的米蘭和科爾蒂納丹佩佐，。義大利準備的「八分鐘」表演主題為「雙城璧合．聚力聯輝」（Duality,Together），與北京冬奧會主題口號「一起向未來」不謀而合。藝術總監卡斯特利說，這次演員人數非常少，一方面是因為疫情，另一方面也認為「少即是多」，希望用很少的演員傳遞出重要的理念：「這正是當今世界所須要的，我們要一起為了這個目標而努力」。

冬奧閉幕參加演出的約1000名演員，大都來自大中小學。從11日開始，他們進行了3...
冬奧閉幕參加演出的約1000名演員，大都來自大中小學。從11日開始，他們進行了3次全要素綵排，目前各項工作已準備就緒。圖為中小學生在排練。（取材自央視）

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