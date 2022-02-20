隋文靜、韓聰擁抱…有CP味 網友起鬨：快原地結婚

中國選手隋文靜、韓聰奪得雙人滑冠軍，兩人是不是一對戀人引起網友討論。( 新華社)

冬奧雙人滑自由滑決賽中，中國組合隋文靜／韓聰搭檔15年後獲得的第一枚奧運 金牌。賽後，隋文靜和韓聰在冰場上擁抱，隋文靜激動落淚，而柔聲安慰她的韓聰卻讓觀賽的觀眾嗅出一絲CP（情侶）的味道。「不結婚很難收場啊」網友起鬨兩人「原地結婚」，「份子錢（禮金）都準備好了」。

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818體育報導，這些年來，關於隋文靜和韓聰到底是不是情侶的討論一直存在。

此前一次採訪中，隋文靜談到了兩人開始搭檔要選音樂的時候，舞蹈老師給兩人的評價是「韓聰哥演王子還行，可小隋怎麼想也不是個公主啊」。等到兩人磨合一段時間後，舞蹈老師的評價就修正為「嗯，小隋會表演了」，其實，隋文靜就是慢慢去融入這個角色。

這時候，韓聰開起了玩笑，「除了結婚剩下就沒什麼了」。隨後，他哈哈大笑，隋文靜卻是黑臉了，馬上給了韓聰一個白眼。

隋文靜抱怨道「他現在就使勁炒CP，我也沒招！但是我們兩個只是朋友」。韓聰連忙解釋沒炒CP，但馬上就被

隋文靜反駁「每次你就扯這事」；韓聰才解釋道「別鬧！咱倆是好朋友」。

兩人15年合作的好情誼在短短幾句話中完全展現，但卻引起吃瓜群眾更大的興致。

網友們猶如牽紅線的紅娘般，紛紛表示「不結婚很難收場啊」、「結婚嗎，你倆真的太配了」、「我都想給你們隨份子了」。網友讚韓聰看隋文靜的眼神太溫柔，在領獎台習慣性的抱上抱下實在太般配。兩人從12、13歲就開始搭檔，沒分開過至今15年了。雙人滑世界冠軍結婚在中國已有前例，這對「好朋友」什麼時候牽手步入禮堂也成為網友在冬奧會結束後的新期待。