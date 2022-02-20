玉兔2號月球發現厘米級透明玻璃球 記錄重要撞擊過程

阿波羅任務採集到的月球玻璃球。（取材自觀察者網／Lunar and Planetary Institute圖）

據微信 公號「中國科學雜誌社」消息，中山大學肖智勇博士領銜的研究團隊發表論文表示，玉兔2號月球車在月球背面發現了厘米級直徑的透明玻璃球研究。此類玻璃珠在國際上是首次發現。

來源：YouTube

觀察者網報導，該研究團隊在Science Bulletin 2022年第4期發表論文，研究認為，貧鐵的斜長岩月殼在高速撞擊作用下，熔融物快速冷凝可形成大量此類透明玻璃球，它們記錄了重要的撞擊過程和撞擊歷史的訊息，是未來月球探測任務的理想採樣目標。

人類首個月球背面軟著陸探測任務「嫦娥四號」，在月球上發現了數顆厘米級直徑的半透明的玻璃球。這是國際上首次在月球上發現標本大小、半透明的玻璃球；相比之下，阿波羅太空 員在月球上也發現了一些更大的撞擊玻璃球，直徑可達數厘米；這些玻璃球整體呈不透明的黑色，內部常常含有大量的碎屑和氣孔。

據報導，高速撞擊作用是塑造月球表面地貌、影響月球地質演化的主要地質營力。在持續的撞擊作用下，月球表面被一層厚度不等的月壤物質覆蓋，其中含有大量的撞擊玻璃。玻璃微珠是月球撞擊玻璃的重要組成部分，形成於氣化物凝結和熔融物冷凝。和月球火山玻璃微珠一樣，月球撞擊玻璃珠的直徑大多遠小於1毫米。

中山大學肖智勇博士領銜的研究團隊使用玉兔2號搭載的全景相機數據，分析了這些透明玻璃球的顏色、形態和產出特徵，研究發現，這些玻璃球不是月球火山活動或外來撞擊體直接降落的產物，它們是成分特殊的撞擊玻璃。

這項發現對撞擊機理研究具有重要的指示意義。一是它們是記錄月球高地的早期撞擊歷史的關鍵信息載體。二是月球高地上形成的古老撞擊盆地可能也形成了大量的此類玻璃球，其形成年齡是反演內太陽系早期撞擊歷史的重要信息。

報導指，阿波羅宇航員在月球上活動時，曾驚嘆這些厘米級直徑的玻璃球十分顯眼；玉兔2號月球車發現的這些玻璃球也非常顯眼，因此未來的月球探測任務，尤其是月球背面的探測任務，將有望發現並返回此類樣品。