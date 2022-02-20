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清零還是共存？ 中國多個團隊研擬「第3條」抗疫路線

中國新聞組／北京20日電
北京一處社區1月18日管制進出，圍欄內外可見防疫人員穿梭。（中新社）
北京一處社區1月18日管制進出，圍欄內外可見防疫人員穿梭。（中新社）

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友近日說，隨著歐美國家逐步放開防疫措施，中國多個團隊正研究如何改進抗疫政策，但並非簡單地「躺平」，而是能夠保證控制疫情，並同時與國際接軌。中央社稱這是在「清零」還是「共存」之外，中國團隊正研究「第三條」抗疫路線。

綜合中國網、明報等中港媒體報導，中國人民大學15日舉行「新冠將逝 大國何為」論壇，人大副校長劉元春在線致詞時表示，新冠疫情流行已經兩年，期間全球經濟、社會、政治秩序都受到巨大衝擊，這次論壇是在疫情轉折點到來之際，「為我們的政府和民眾開啟一些新的思路」。

吳尊友在會中提及，中國過去的常態化防疫、「動態清零」政策使得中國在防疫、經濟兩方面都成為贏家，但主要依靠出口支撐經濟增長。

他說，隨著歐美國家宣布放開全面的防疫措施，「我們現在面臨兩個選擇，是繼續堅持常態化防控策略，還是進一步完善現有的防控措施？」

他指出，若是繼續堅持，民營企業、個體戶面臨巨大的生存壓力，「老百姓一年、兩年能堅持，繼續下去確實很難維持」；但如果如同歐美國家不做任何處理地「躺平」，「初步預測很多人會感染、死亡，社會、官員都沒有辦法接受」。

吳尊友透露，中國多個團隊正在研究完善現有防控措施，完善後的措施既不同於目前的「動態清零」政策，也不是簡單地「躺平」，而是能夠保證疫情控制、實現生命至上的價值取向，同時和國際社會接軌。

他說，「但措施還沒有出來，相信中國人民有智慧能在近期出台進一步完善的策略」。

疫情 防疫

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