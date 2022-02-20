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3劑滅活疫苗仍然難防Omicron 中國開放混打

中國新聞組／北京20日電
中國多地遭Omicron入侵，許多人已打三劑疫苗仍染疫。中國國家衛健委日宣布，開始部署疫苗混打。圖為內蒙古呼和浩特一名男童接種疫苗。（中新社）
中國多地遭Omicron入侵，許多人已打三劑疫苗仍染疫。中國國家衛健委日宣布，開始部署疫苗混打。圖為內蒙古呼和浩特一名男童接種疫苗。（中新社）

中國多地遭Omicron入侵，許多人已打三劑新冠國產滅活疫苗仍染疫。本報系聯合報報導，中國終於開放新冠疫苗第三劑可以選擇混打。中國國家衛健委疾控局副局長吳良有宣布，凡全程接種國藥中生北京公司、武漢公司、北京科興公司滅活疫苗滿6個月的18歲以上人群，可選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗進行序貫加強免疫。

吳良有稱，研究數據表明，同源加強免疫和序貫加強免疫，都能進一步提高免疫效果。

在19日召開的中國國務院疫情防控記者會上，中國國家衛健委發言人米鋒表示，近一周，中國周邊國家和地區新增確診病例繼續快速增長，中國「外防輸入」壓力持續增大。當前，中國本土聚集性疫情仍有發生，隨著節後返程和復工復產，疫情擴散風險持續存在。

據統計，截至2月18日，中國全國累計報告接種新冠疫苗30億7575.2萬劑次，完成全程接種的人數為12億3254.3萬人。

吳良有則在記者會上宣布開放中國民眾第三劑疫苗可以選擇混打。中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，選擇混打必須符合四項條件：一、18歲以上；二、完成兩劑次滅活疫苗接種；三、全程完成兩劑次的接種間隔不能短於六個月；四、未接種過第三劑疫苗。

吳良有指出，老年人感染新冠病毒後，很容易發展成重症，甚至造成生命危險。接種疫苗對於預防感染、再傳播和重症，都有很好的效果。但目前中國60歲以上老年人，特別是80歲以上老年人，疫苗接種率與全人群相比依然偏低。因此，他再度呼籲中國各地，盡可能提高老年人的接種率，以保障老年人的健康。

疫苗 疫情 北京

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