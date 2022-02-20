叛徒、貪財? 美媒視谷愛凌為敵人 中媒：有多恨

谷愛凌在北京冬奧會上奪得兩金一銀。(取材自紅星新聞／東方IC圖)

相對於在中國的高人氣，部分美國媒體在諸多報導中以「叛徒」、「機會主義者」、「貪財」、「忘恩負義」等看來具恨意的負面字詞來形容在美國出生、長大的中國選手谷愛凌 。中國媒體刊出評論文章指出，美媒是因想引導谷愛凌批評中國卻被拒，從此將她視為敵人。

觀察者網刊出的「叛徒、貪財、忘恩負義…美媒有多恨谷愛凌」評論文章指出，很多美國媒體近來刊出內容明顯對谷愛凌有偏見的報導，稱她成長於美國卻代表中國出賽是叛徒等等。但事實上，運動員 代表一個非出生地國家比賽，在體育圈很常見。谷愛凌被批評，只因為她很優秀，又代表中國隊參賽，讓一些要美國人民憎恨中國、害怕中國的美媒嗅到了威脅的氣息。

文章指出，許多西方記者不想美國與中國成為朋友，也不想讓美國公民 積極看待中國，因為美國的資本主義菁英不想這樣。此時突然有一個「美國」女孩，她選擇中國而不是美國，並暗示中美之間的友誼，這就觸及了許多人的「底線」。部分美媒記者試圖引導谷愛凌批評中國和所謂的中國人權問題，卻被谷愛凌拒絕，從此她便成了這些美媒眼中的敵人。

但儘管部分美媒對谷愛凌發起強烈的討伐，在西方人中仍有很多支持者在網絡上留下評論表示理解谷愛凌的選擇。一些人也提出，美媒如此針對谷愛凌，並期望她將自己的職業生涯政治化，這非常無理，而世界上其他地方的媒體對谷愛凌也沒有這麼多的炒作。這讓一些美國人看起來瘋狂而缺乏理性。

文章說，每個運動員都有自由選擇他們想代表哪個國家的權力，為自詡「自由之地」的美國應該是第一個意識到這一點的國家。如果谷愛凌沒拿金牌，或者如果她願意說她不同意中國政府的政策，那麼圍繞她展開的「叛國醜聞」甚至不會成為西方媒體的話題。

許多美國人認為，部分美國媒體應該停止將奧運會政治化，停止騷擾一個剛剛高中畢業的年輕女孩。谷愛凌並沒有背叛美國，她只是追隨自己的本源，選擇自己生活的自由。