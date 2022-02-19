微博與快手自主整治 炒作過時言論、拜金主義將遭處罰

微博宣告將整治網路上不友善氛圍行為。路透

中國網路平台持續響應官方網路「清朗」行動，自主整治網路言論亂象。微博 19日在官方帳號「微博管理員」上發布「不友善討論氛圍專項治理系列公告 (二)」，表示將處置「炒作過時言論」；與此同時，另一個視頻平台「快手」也於18日公告，要打擊宣揚「拜金類」不良內容。

微博稱，本期著重治理的網路不友善氛圍治理為「炒作過時言論」。對此，微博解釋道，互聯網是有記憶的，每個人言行會受到當時當下社會環境與認知水平的限制，一味用現在的標準簡單否定過去不可取，也違背歷史發展規律。因此，如果故意引用、截取當事人過去發表的言論，與當下特定事件相關聯，刻意誇大矛盾點，並藉以攻擊他人、博取注意、賺取流量，便是所謂的「炒作過時言論」。

微博表示，對於上述行為，站方將按照社區公約予以及時處置，對違規帳號，社區將根據公約規則視情節嚴重，給予警告、扣除信用分、禁言、禁評、扣除廣告共享收益等處罰。

另一方面，快手也發布「關於打擊宣揚拜金類不良內容的公告」，公告顯示對於拜金類的整治重點在於，宣揚拜金主義、攀比享樂思想或行為；輕視財富現金，不正當使用人民幣；攻擊非富群體，宣揚金錢至上理念；涉及未成年人發布刻意炫富言行；營造菁英、富翁人設進行營銷詐騙 等等。

快手公告也稱，本次共處置違規視頻331條，違規帳號102個。並對違規用戶給予減少推薦、內容刪除、帳號封禁等處罰。