「金魚嘴」谷愛凌送飛吻 觀眾驚呼可愛

各方看好的中國隊谷愛凌，15日在北京冬奧自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽獲得銀牌。圖為她查看比賽分數神情。(Getty Images)

拿下2金1銀的谷愛凌 無疑是本屆冬奧最大的亮點，她在場外的一舉一動都備受中國民眾喜歡，吃包子、金魚嘴、送飛吻都逃不過攝影機的捕捉。網上有照片曝出她在宣布入籍中國之前，曾與中國國家主席習近平會面；還有小時候跳芭蕾 舞的影片也被翻出，稚嫩的模樣讓民眾驚呼「太可愛了」。

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新浪體育報導，在17日自由式滑雪 女子U型場地技巧資格賽上，中國隊谷愛凌、李方慧、張可欣和吳夢四位女將攜手出賽。谷愛凌第三個出場表現完美，得到了93.75的高分晉級決賽。

在等分期間，谷愛凌再次做出了「金魚嘴」的表情，十分俏皮可愛，面對觀眾席上的歡呼聲，谷愛凌更是大方是送上了飛吻。值得一提的是，谷愛凌之前透露，她的姥姥會來現場觀看她的比賽。

谷愛凌在賽前與中國國家主席習近平會面合照曝光。(取材自推特)

報導指出，谷愛凌受到中國官媒的愛戴，甚至獲中紀委的專訪，不只因為成績優異，至少兩張照片顯示，在宣布入籍中國之前，谷愛凌就曾與習近平會面，無論是谷本人，還是中方近期有關報導都沒有提到過這件事。

來源：聯合影音

中國網友更翻出她小時候跳芭蕾的影片，大讚她不只很會滑雪，跳起芭蕾來既可愛又氣質。影片中，只見她全身雪白，似乎在劇中擔任女主角，不停轉圈圈可愛的模樣擄獲一大票網友的芳心。