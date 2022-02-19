公交車人多沒位子 山東大媽竟直接坐妙齡女腿上

山東濟寧一名大媽在公交車上沒有位子，竟然直接坐在陌生女孩腿上。（視頻截圖）

山東濟寧一名大媽上了公交車之後，看到車上沒有座位，居然直接坐在一名年輕的陌生女孩的腿上，一直坐到站要下車才起身離開，全程沒和女孩說一句話；這名女孩表示，當時她跟朋友們一起搭車，車上人很多，大媽突然就坐到自己腿上，「朋友覺得很無語就拍了下來。」

視頻顯示，當時車內很擁擠，一名大媽上車後，竟直接坐在這名在座位上的女孩腿上，把女孩擠到了角落。面對這位大媽的強行入座，女孩看似很無奈，全程窩在角落裡沒有吭聲，只能將沒喝完的奶茶放在胸前，另一隻手靠在欄杆上支撐，低著頭玩手機 。大媽坐了一陣子後到站才起身，全程沒有和「被她當座椅」的女孩說話。

不少網友看了影片後憤怒表示，這樣的行為真的太令人傻眼，大媽如果有座位的需求，應先和女孩說一聲，或是各坐一半都好，而不是直接將女孩當成了靠椅，一點也不顧及她的感受，這種行為不但不禮貌，還有些霸道。

「只敢坐女孩腿上，怎麼不坐男的身上？」「這女孩為什麼可以忍那麼久？」「她在用行動告訴你要給她讓座，姑娘也真能忍，要我早一膝蓋給她頂回去了，讓不讓座是別人自由。」

不少網友說，尊老愛幼是中華民族的傳統美德，但這並不代表老人就可以倚老賣老，有的老年人利用自己是「弱勢群體」的身分要求他人為自己無償提供幫助，否則就辱罵對方「沒有道德」，當事人不應該要脅他人讓座，「讓座是情分，不讓座是本分」，也不應以道德綁架他人。「希望長輩能做榜樣。」