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巴赫讚冬奧閉環防疫成功 「全世界最安全」

中國新聞組／北京19日電
國際奧委會主席巴赫18日出席在北京冬奧會主媒體中心的記者會。(路透)
國際奧委會主席巴赫18日出席在北京冬奧會主媒體中心的記者會。(路透)

北京冬奧即將閉幕，國際奧委會主席巴赫18日稱此次賽事成功，冬奧的閉環管理防疫非常了不起，陽性率差不多為0.01%，「可以說是全世界最安全的地方之一」。環時特約評論員胡錫進則大讚中國和北京的組織力「太牛掰了」，這會把那些很想將中國強行帶進「與病毒共存」溝裡的西方精英氣死。

來源：YouTube

央視新聞報導，巴赫表示，現在北京冬奧已經打破了很多歷史紀錄。目前，參與北京冬奧會的人數已經達到了27億人次，在直播和線上直播平台觀看比賽的人非常多，還吸引了至少100萬新的體育運動愛好者。年輕人們通過線上平台關注冬奧會，「我覺得這是非常了不起的」。

巴赫說，所有人都感受到了興奮、溫暖和友誼，大家對於冬奧的熱情，也體現在中國現在已經有3億人參與冰雪運動，對冰雪運動有強烈的興趣。

巴赫對本屆北京冬奧會非常滿意，運動員也非常滿意。他讚揚此次北京冬奧會的閉環管理非常成功，陽性率差不多為0.01%，「可以說是全世界最安全的地方之一」。他認為這是一個非常了不起的成就，所有人在閉環內感到非常安全，非常舒適。

環時評論員胡錫進指出，冬奧會是一面鏡子，中國和北京就是做得很棒，把疫情收拾得服服貼貼的，讓想罵的人都自覺理虧，罵起來有氣無力的。冬奧期間，連美國記者都有人撰文，或者發推特，做音頻節目，提出中國的動態清零路線有值得美西方借鑒之處。冬奧會在傳播真相，對西方的反華輿論鐵幕形成了挑戰。他肯定中國防疫堅持，「要堅決把自己的事情做好，再猖獗的謊言也會在馬拉松式的對抗中輸給真相」。

北京冬奧 防疫 疫情

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