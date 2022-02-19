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試行「1065」工作制 微信強制6點下班

中國新聞組／北京19日電
微信試行「1065」工作制 晚上6時強制下班。（路透）
微信試行「1065」工作制 晚上6時強制下班。（路透）

揮別「996」加班文化，騰訊旗下的微信事業群正試運行「1065」工作制，也就是上午10時上班、下午6時下班，一周工作5天。

綜合科創板日報、IT之家、鳳凰網等媒體報導，騰訊微信事業群內部人士透露，微信事業群正在試運行「1065」工作制。這名內部人士指出，其所在部門先前就是這個作息，不要求強制加班；「這次是強制要求下班」，所以較先前更為寬鬆。

這名內部人士提到，微信事業群每個部門上、下班時間並不相同，例如，微信支付、微信開放平台兩個部門的員工加班較少，下班時間較早；視頻號、企業微信等部門則是有人加班到凌晨12時以後。

另一名內部人士說，現在都要求下午6時下班，組員即使必須加班，也強制要在晚上10時下班，約在9時40分左右就會有保安前去趕人。其他內部員工提到，有些部門還沒有執行相關制度，有聽說要改善，但是具體作法還沒確定，也尚未獲得正式通知。

報導指出，騰訊包括6大事業群，微信事業群（Weixin Group, WXG）是一個相對獨立的事業群，推估後續騰訊其他幾個事業群也會進行類似變動。

中國大型網企過去多採「996」工作制，也就是上午9時上班、晚上9時下班，一周工作6天。這個工作制度最初是華為所設下，目的是短時間內達成某個項目。「996」後來外溢影響了騰訊、微博等集團，漸而改變整個行業，這個被形容為血汗工廠工作制，成為中國網企員工工作日常。

中國有關當局去年認定「996」違法後，字節跳動、Vivo等多個大廠相繼宣布取消「996」、大小周制度，並依規定支付員工加班費。

騰訊去年11月傳出改為「965」工作制（上午9時上班、下午6時下班，一周工作5天），相關討論在短時間內迅速登上熱搜話題。

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