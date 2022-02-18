直營僅114家、山寨店7000家 品牌茶飲慘上熱搜

鹿角巷在中國有7000多家都是山寨店，真正的鹿角巷只有114家直營店。（取材自央視）

在台灣桃園發跡的茶飲品牌鹿角巷（THE ALLEY），在中國更是網紅店，不過被央視踢爆，在中國遍地開花有7000多家店都是山寨店，真正的鹿角巷只有114家直營店，公司多年來飽受山寨店困擾，打假已花了1億元人民幣（約1600萬美元）。

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時代周報報道，「網紅奶茶花1個億打假」話題近日登上熱搜。「最誇張的時候，我們全國只有114家直營店，假的店有7000多家。」該品牌坦言，山寨門店的開店速度遠遠大於正版門店，甚至不止門店「被山寨」，還出現了冠以品牌名稱的預包裝山寨產品。

因為「慘」而上熱搜後，鹿角巷官方微博 發布聲明稱，「許多卑鄙山寨商鑽了空子，大肆的冒用本人的品牌進行非法的招商、加盟、私營等行為，一來混淆各商場，二來也讓許多喜愛鹿角巷的人受騙上當。」鹿角巷創始人邱茂庭也在品牌官網發布澄清聲明稱，並未授權鹿角巷開放加盟的權利，目前鹿角巷品牌均為直營店。

「鹿角巷7000家，都不是我家。」2019年，邱茂庭在一場公開論壇上略帶心酸地說道。彼時，鹿角巷成立已六年，被侵權、假店困擾近三年。

2019年年底，鹿角巷終於拿下涉及餐飲、咖啡 廳等業務的第43類商標。2017年，鹿角巷曾以黑糖鹿丸鮮奶作為招牌，刮起一股「髒髒茶」風潮，成為了社交網絡上最火爆的打卡網紅品牌，並成功出海，在日本、加拿大 等地開出分店。

但「被山寨」成為鹿角巷最大的困擾，山寨門店迅速擴張，2019年鹿角巷部分門店因山寨「圍攻」被迫關閉。

鹿角巷近日在官方微博發布道歉聲明，表示「對商標註冊細則不詳，讓假店鑽了法律空檔，對此向消費者深表歉意。」

鹿角巷因仿冒林立，雖多年來打假和拆除招牌，仍有眾多加盟商投訴，被騙開了假店；也不斷遭消費者質疑奶茶口味和品質，客流量越來越少。