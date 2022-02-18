全球首見…1.6億年前翼龍吃什麼？古鱈魚為主食

中國鯤鵬翼龍化石標本。（中新社）

生存在1.6億年前侏儸紀晚期的翼龍究竟吃什麼？這個謎團最近被中國科學家所發現的翼龍食團化石所破解。根據發現的「中國鯤鵬翼龍」食團化石中的食物殘留，研究團隊推測，牠們主要以燕遼生物群中一種已滅絕的古鱈魚類為食。這項重要發現，已在國際專業學術期刊「英國皇家 學會自然科學會報 B輯」上發表。

綜合媒體報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（中科院古脊椎所）汪筱林研究團隊蔣順興副研究員等與臨沂大學等合作，對採自遼西約1.6億年前地層、被命名為「中國鯤鵬翼龍」的兩件化石標本展開深入研究，首次發現並確認與中國鯤鵬翼龍化石共同保存的團狀聚合體為翼龍進食後吐出的食團。

據了解，食團是食肉動物在進食後把不能消化的東西在消化道裡積存成的小團，然後吐出的丸狀物。現在很多脊椎動物會吐出食團，同樣發現於中生代的鳥類，鱷類和非鳥恐龍 等。

此次研究的兩件鯤鵬翼龍標本分別為一件成年和一件幼年，體型相差約一倍。研究者將兩件食團中的鱗片與同一層位中僅有的一種古鱈類全身各部位的鱗片進行了比較。食團中的鱗片與燕遼生物群中最常見的古鱈類大小形狀都十分相似，而較大食團中的鱗片整體比較小的鱗片大了約3倍，推測其中的鱗片來自於一條遠大於常見大小的古鱈類。

研究者還在鯤鵬翼龍的研究中發現，在幼年個體中，牙齒的絕對大小已和成年個體完全一致了，也暗示幼年個體很可能具有類似成年個體的食性和捕食能力。進一步證明了鯤鵬翼龍從幼年到成年都以燕遼生物群中的古鱈魚類為食，這與其他研究者關於翼龍可能存在隨著個體發育而食性改變的觀點所不一致。