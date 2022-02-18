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「累得快冒煙了」 冬奧勞模孔凡影 1人6項全完賽

中國新聞組／北京18日電
孔凡影一人參加六項冬奧比賽，堪稱中國隊勞模。（新華社）
孔凡影一人參加六項冬奧比賽，堪稱中國隊勞模。（新華社）

北京冬奧會中，中國女選手孔凡影一人參加六項比賽，是本屆中國隊參賽項目最多的運動員之一，堪稱「勞模」。17日，她結束高山滑雪女子全能比賽後表示，「順利完賽意味著四年努力沒白費」。網友紛紛讚歎，「辛苦了」。

綜合媒體報導，高山滑雪女子全能迴轉，孔凡影順利完賽並取得了第15名的成績。孔凡影說，比賽時累得「快冒煙了」，但是自己絕不會放棄，「憑著一股信念，一定要到終點」。

據了解，高山滑雪全能比賽包含滑降與回轉兩個項目，滑降講究速度，回轉則更強調轉彎技術和快節奏，稍有不慎就可能前功盡棄。當天26名參賽選手僅15人完賽。

17日的回轉項目中，最後出場的孔凡影全程滑行穩扎穩打，以兩輪2分47秒68的成績獲得第15名，為中國隊在冬奧會上取得高山滑雪女子全能項目的首個成績。

滑過終點時，孔凡影興奮地對著鏡頭竪起了大拇指。她表示，「每天的訓練和比賽超乎自己體能所能承受，一直咬著牙在堅持」「儘管和歐美選手還有差距，但自己已盡己所能做到最好，四年的付出和努力沒有白費」。

五項比賽下來，「拚盡全力」是孔凡影受訪時說得最多的詞彙。難能可貴的是，五項比賽她全都順利完賽，填補了中國隊在冬奧會高山滑雪女子滑降、超級大回轉、全能三個項目的成績空白。

孔凡影表示，最困難是在備戰北京冬奧會拿速度項目積分資格，那時要和許多國外選手一同參賽爭奪冬奧參賽資格，只能，「放手一搏」。她當時腦海中只有一個想法，「北京冬奧會是『家門口』作戰，不能再等四年，一定要為中國拿到高山滑雪11個小項的全項目參賽資格，一定要（讓中國選手）出現在中國的賽道上，屏幕上一定要有中國人的名字」。

孔凡影一人參加6項冬奧比賽，是本屆冬奧會中國參賽項目最多的運動員之一。（取材自人...
孔凡影一人參加6項冬奧比賽，是本屆冬奧會中國參賽項目最多的運動員之一。（取材自人民日報）
孔凡影一人參加六項冬奧比賽，堪稱中國隊勞模。（新華社）
孔凡影一人參加六項冬奧比賽，堪稱中國隊勞模。（新華社）
孔凡影一人參加6項冬奧比賽，是本屆冬奧會中國參賽項目最多的運動員之一。（取材自人...
孔凡影一人參加6項冬奧比賽，是本屆冬奧會中國參賽項目最多的運動員之一。（取材自人民日報）

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