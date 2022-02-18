我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

傳私印2兆「同號鈔」 前黨委陳耀明涉賄遭訴

中國新聞組／北京18日電

中國印鈔造幣總公司前黨委委員陳耀明近日被指索取及非法收受他人財物，「數額特別巨大」而遭起訴。此前有傳陳耀明私印「同號鈔」2兆元人民幣（約3155億美元），但被官方斥為謠言。

中央社報導，中國最高人民檢察院16日公布，中國印鈔造幣總公司前黨委委員、董事陳耀明涉嫌受賄罪一案，經最高人民檢察院指定管轄，由河北省定州市人民檢察院依法向定州市人民法院提起公訴。

定州市人民檢察院的起訴指控，陳耀明利用擔任海南華森實業公司前副總經理、總經理，中國印鈔造幣總公司前黨委委員、副總經理職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法以受賄罪追究陳耀明的刑事責任。

中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省紀委監委在2021年12月發布，陳耀明涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。

當時有傳陳耀明私印「同號鈔」2兆人民幣。不過，中國人民銀行（央行）很快就否認傳聞，指網路流傳陳耀明涉嫌嚴重違法違紀、主動投案，「疑似因私印『同號鈔』2萬億」是「謠言，性質惡劣」；並指人民幣印制發行有嚴格工作程序和技術標準，中國人民銀行一直依法依規開展相關工作，「對造謠、傳謠行為嚴厲譴責，已經向公安機關報案」。

現年58歲的陳耀明，1984年8月至2001年8月擔任中國印鈔造幣總公司綜合計劃處幹部、副主任科員、主任科員，防偽印刷公司籌備組成員，海南華森實業公司(印制公司下屬企業)副總經理、總經理，上海印鈔廠副廠長等職。

2001年8月至2021年1月他擔任中國印鈔造幣總公司黨委委員、副總經理。2021年1月開始擔任任中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事。

公安 央行

上一則

全球首見…1.6億年前翼龍吃什麼？古鱈魚為主食

下一則

雲南滇池別墅群違規 追責29單位58官員

延伸閱讀

公安全面進駐校園 中國中小學均需設置「法治副校長」

公安全面進駐校園 中國中小學均需設置「法治副校長」
涉受賄等4罪名 中國國家開發銀行前副行長被逮捕

涉受賄等4罪名 中國國家開發銀行前副行長被逮捕
加拿大反疫苗抗爭第10天 渥太華交通癱瘓宣布緊急狀態

加拿大反疫苗抗爭第10天 渥太華交通癱瘓宣布緊急狀態
加拿大卡車司機示威 渥太華市長宣布緊急狀態

加拿大卡車司機示威 渥太華市長宣布緊急狀態

熱門新聞

在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
陳巍奪金消息一度登上微博熱搜，但中國網民對他鮮少祝賀。（奧運會官網）

陳巍奪金擊敗羽生 被譏「大猩猩鑿冰」辱華遭起底

2022-02-11 02:24

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金