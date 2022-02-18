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雲南滇池別墅群違規 追責29單位58官員

中國新聞組／北京18日電
雲南滇池別墅群違規 昆明市委市府58人遭問責。（取材自中國房地產報）
雲南滇池別墅群違規 昆明市委市府58人遭問責。（取材自中國房地產報）

昆明諾仕達企業（集團）有限公司2015年以來在雲南滇池畔、長腰山區域開發，興建養生養老度假區，滇池「環湖開發」等，中央督察組通報案例追責問責情況，顯示已有29個責任單位58人被問責。

據了解，早前雲南昆明滇池開發亂象驚動中南海，中紀委5月19日通報，因滇池高爾夫球場整改不力，23名中共官員被追責。

長腰山生態功能基本喪失，被拆除部分已種上樹苗。（取材自中國房地產報）
長腰山生態功能基本喪失，被拆除部分已種上樹苗。（取材自中國房地產報）

上游新聞報導，雲南省紀委監委通報指出，相關職能部門責任意識淡化，失職失責，決定對29個責任單位追責問責：包括昆明市委市政府、雲南省生態環境廳在內8個省管單位、晉寧區委區政府、滇池管理局等12個處級、9個科級單位及58名責任人追責問責。

據報導，昆明諾仕達近年在長腰山區域陸續開工建設滇池國際養生養老度假區項目，約占長腰山總面積的92％，其中面向滇池區域規畫建設別墅390棟、多層和中高層樓房25棟，影響滇池山水生態的原真性和完整性， 長腰山生態功能基本喪失。

雲南省紀委監委通報顯示，2016年11月，中央第七環境保護督察組指出：「雲南省滇池保護條例」對保護區內允許與禁建的規定不明確，要求雲南省整改。次年12月19日，昆明市上報整改內容仍然模糊不清，為企業「借坡下驢」，打著「康養旅遊」幌子開發房地產提供便利。

中央生態環境部曾分析原因指出，昆明市遲遲不按「保護條例」出台保護規畫，導致滇池保護長期無「規」可循，滇池「環湖開發」「貼線開發」現象愈演愈烈。

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