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冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧閉環防疫 單日首達零確診 選手忙打包冬奧紀念品

中國新聞組／北京18日電
​西班牙花樣滑冰運動員奧利維婭·斯馬特戴著中國代表團開幕式的帽子。（取材自九派新聞）
​西班牙花樣滑冰運動員奧利維婭·斯馬特戴著中國代表團開幕式的帽子。（取材自九派新聞）

北京冬奧賽事正進行，各項防疫仍如臨大敵，北京冬奧組委公布最新數據顯示，2月16日北京冬奧區域實現了陽性病例「零增長」，閉環內的約1.8萬名志願者，由始至終沒有出現1例陽性（亦無密接），表明冬奧閉環內疫情防控有效。

愛沙尼亞女子自由式滑雪運動員凱莉·西爾達魯的「開包」視頻。（取材自九派新聞）
愛沙尼亞女子自由式滑雪運動員凱莉·西爾達魯的「開包」視頻。（取材自九派新聞）

綜合媒體報導，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春說：「根據冬奧賽程的變化，入境的涉奧人員越來越少，目前離境的涉奧人員每天約有幾百人，還沒有到離境高峰期，我們掌握的數據是已經有2000名涉奧人員離境，閉環內還有大約1.3萬人需要離境。」

麻辣燙、火鍋等中國特色美食，備受各國冬奧選手青睞。（視頻截圖）
麻辣燙、火鍋等中國特色美食，備受各國冬奧選手青睞。（視頻截圖）

此外，冬奧臨近尾聲，各國運動員帶了什麼紀念品回家？留下哪些回憶？九派新聞報導，必不可少的當然是被譽為「最可愛的吉祥物」的冰墩墩。奧運村的房間都配置冰墩墩的抱枕，運動員們可以帶回家。美國滑雪運動員卡莉·馬古利斯（Carly Margulies）在Tik Tok曬出自己的冰墩墩。網友羨慕地說，「看來你要打包一行李箱的熊貓了。」

不少運動員還特別買了冰墩墩的帽子。奧地利雪橇運動員莉薩·舒爾特（Lisa Schulte）帶著可愛的「冰墩墩帽」飄洋過海，全家試戴冰墩墩。

西班牙花樣滑冰運動員奧利維婭·斯馬特（Olivia Smart）則收集冬奧會上各國特色的帽子。她在視頻中秀出了收集來的中國代表團開幕式的帽子，寫道：「我好像在開始收集奧林匹克帽子了！（Looks like I`m collecting Olympic hats now）」

中國特色在本屆奧運會中隨處可見，運動員們的房間中贈送了禮品包，其中還包括中國春節的裝飾，以及中國孩子們的冬奧會主題畫。愛沙尼亞滑雪運動員凱莉·西爾達魯（Kelly Sildaru）就做了一個細緻的「開包」視頻。

每屆奧運會，各國運動員都會交換徽章（pin trading），美國滑雪運動員特莎·莫德（Tessa Maud）就曬出了她收集的各色徽章，其中還有「中國隊加油」的冰墩墩徽章。

澳大利亞滑雪運動員斯科蒂·詹姆斯（Scotty James）特意錄下了奧運村的夜景，

視頻中，斯科蒂還與澳大利亞代表團公寓外面的「當地居民」鴯鶓、袋鼠塑像合影。評論區有觀眾說，「天哪，這裡好漂亮。」

運動員 北京冬奧 滑雪

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