大學生創業失敗 浙江代償10萬以下貸款 專家示警

中國將推出「共同富裕」行動綱要，浙江省力挺，將推進各項建設；圖為示意圖。（路透）

為了搶畢業人才，中國各省不斷推出優惠措施。浙江最新政策出大招，除了全面開放專科以上學歷畢業生的落戶限制，大學生申請創業貸款 在10萬（人民幣，下同） 以內，如果創業還不出錢，政府將全數代償；類似政策浙江早在2015年就已推出，但有評論示警，為創業失敗者代償貸款，要謹防變成為擺爛接盤。

綜合媒體報導，浙江省在介紹支持「共同富裕」示範區推進建設時，人力資源和社會保障廳副廳長陳中在記者會中表示，大學生如果想創業，可貸款10萬到50萬，若創業失敗，貸款10萬以下由政府代償，貸款10萬以上的部分，由政府代償80％。這段談話引發大眾關注。

此外，除了杭州市區之外，浙江全面開放專科以上學歷畢業生的落戶限制。大學畢業生到浙江工作，可以享受2萬到40萬不等的生活補貼或購房租房補貼。到浙江實習的，由各地提供生活補貼。

封面新聞評論認為，從常識常理而論，「創業貸款，政府代償」，顯得那麼「不真實」。公眾未免更要去追問，被代償的年輕創業者們，還要不要把錢還給政府？「創業」的項目認定、申請條件、審核流程又是如何？總不能是個「創業」就保護，遇到「擺爛」就接盤吧？評論建議，政府代償的一片好心，還是應當三思而行、審慎權衡才是。

人社部門更指出，代償可能影響徵信，「政府代償之後，這筆貸款產生的壞帳，會在你貸款的金融機構中留下徵信等汙點，這也意味著你的個人信譽會受到影響。還可能還會留下代償記錄等，在未來幾年之內都無法抹掉。」

浙江人社廳回應大學生創業扶持時表示，政府代償大學生創業失敗的10萬以下貸款，並非新政，2015年浙江省就成立了一個創業擔保基金，如果創業失敗，由擔保基金來代償。但這需要經過程序審核，不是說註冊一個公司就能拿到錢。2015至今擔保基金扶持了一大批的創業者，但沒有賠付多少。