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躺平共富？ 國發委：靠共同奮鬥 防落入「養懶漢」陷阱

中國新聞組／北京18日電
中共總書記習近平去年提出「共同富裕」目標，引來社會關注。（取材自微博）
中共總書記習近平去年提出「共同富裕」目標，引來社會關注。（取材自微博）

中共總書記習近平去年提出「共同富裕」目標，外界有聲音質疑這代表從此可以「躺平」。國家發改委官員昨天澄清指出，共同富裕是要共同奮鬥，堅決防止落入福利主義「養懶漢」的陷阱，政府並將推出「促進共同富裕行動綱要」。另剛結束的中國31個省級地方兩會也有近半提出札實推進共同富裕，並將「穩增長」列為今年各地經濟發展首要目標。

協助農民增產增收，各地力推共同富裕。 圖為遊客在三都鎮新和村袁隆平生態水稻種植基...
協助農民增產增收，各地力推共同富裕。 圖為遊客在三都鎮新和村袁隆平生態水稻種植基地與收割的「巨型稻」合影。（新華社）

國家發改委昨舉行記者會，被問及「共同富裕」是否代表「福利主義」、可以「躺平」跟「等靠要」（等政府援助資金、靠上級財政撥款、要扶貧資金），國家發改委就業司司長哈增友回應稱，這需要從兩個方面澄清。

澎湃新聞報導，一方面，必須明確的是，共同富裕要靠共同奮鬥。首先需要通過全國人民共同奮鬥把蛋糕做大做好，只有人人參與、人人盡力，才能真正實現人人享有。另一方面，需要堅持盡力而為、量力而行地推進共同富裕。

「盡力而為」是要以更大的力度、更實的舉措提高全體人民群眾獲得感、幸福感、安全感和認同感。「量力而行」是要清醒地看到，中國發展水平離發達國家還有很大差距，一定要把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，不能好高騖遠、吊高胃口，作兌現不了的承諾。即使將來發展更好、財力更雄厚了，也要堅決防止落入「福利主義」養懶漢的陷阱。

哈增友指出，對各地黨委政府來講，推動共同富裕的過程中，要堅持有所為有所不為。「這裡面很重要的是為全體人民提高受教育程度、增強自我發展能力創造更加普惠公平的條件，同時要靠制度搭建公平公正的幹事創業平台，使每個人都有通過不懈奮鬥實現人生出彩的機會。」

已陸續落幕的各地兩會中，有近半省分提出札實推進共同富裕。「穩增長」是今年各地經濟發展首要目標；科技創新和數位經濟也是各省關注重點。此外，「穩就業」也是各地兩會擬定的目標，據統計，24省計畫新增就業總計1391萬人，多省將城鎮調查失業率目標控制在5％或5.5％內。 

另多地也探索發放育兒補貼，不過中國人民大學社會與人口學院人口學系主任楊凡指出，單一的育兒補貼政策很難達到鼓勵生育的作用，還需要托育服務、家庭津貼等等一系列組合拳一起發力，政策效果才會更明顯。目前多探索各自生育支持政策，效果如何需要3年才能顯現。

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