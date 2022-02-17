公安全面進駐校園 中國中小學均需設置「法治副校長」

根據將於5月1日起實施的「中小學法治副校長聘任與管理辦法」規定，未來中國所有中小學至少都要設置1名由公安或司法人員擔任的「法治副校長」，推動「習近平法治思想」的學習宣傳。圖為上海市徐匯區一所中學。記者林則宏/攝影

中國教育部 17日宣布，去年底頒布的「中小學法治副校長聘任與管理辦法」將於5月1日起實施，未來每一所中小學至少都要設置1名由公安 或司法人員擔任的「法治副校長」。法治副校長職責包括：推動習近平 法治思想學習宣傳、預防未成年人犯罪、實施或指導實施教育懲戒等。

中國教育部17日召開記者會說明即將實施的「中小學法治副校長聘任與管理辦法」。根據中國教育部官網公布的記者會文字實錄，教育部政策法規司長鄧傳淮在記者會上表示，制定頒布該「辦法」，是深入貫徹落實習近平法治思想和習近平關於教育重要論述的重要舉措。

鄧傳淮指出，「辦法」共20條，明確規定法治副校長是指由人民法院、人民檢察院、公安機關、司法行政部門推薦或委派，經教育行政部門或學校聘任，在學校兼任副校長職務，協助開展有關工作的人員。

法治副校長的六大職責包括：推動習近平法治思想學習宣傳、開展法治教育，協助開展保護學生權益、預防未成年人犯罪、參與安全管理、實施或者指導實施教育懲戒、指導依法治理等職責。

中國最高人民法院研究室少年法庭工作辦公室主任江繼海在同一場記者會中表示，習近平強調，「要堅持法治教育從娃娃抓起」。最高人民法院院長周強早前也曾強調，要充分發揮中小學法治副校長作用，增強青少年憲法意識和法治觀念。

江繼海說，截至去年底，已經有2,328家法院的1萬3,801名法官擔任1萬5,332所中小學校法治副校長。下一步，最高人民法院將針對性地開發防範校園欺凌、性侵、詐騙、毒品等課程課件，培養專業講師隊伍，強化法治副校長工作的精準度。

中國公安部治安管理局經濟文化保衛處長廖崎表示，公安部歷來高度重視校園安全工作，迄今已選派30多萬名業務能力強、經驗豐富的優秀公安民警兼任法治副校長，深入學校組織開展形式多樣的安全教育活動，助力維護校園秩序持續安全穩定。

廖崎稱，「中小學法治副校長聘任與管理辦法」的推出是貫徹落實習近平法治思想的重要舉措，公安部將按照「辦法」有關要求，指導各地公安機關全力做好公安法治副校長推薦、委派和管理工作，充分發揮公安法治副校長職能優勢，持續抓好法治安全教育，指導強化學校安全管理，推進實現學校治理能力現代。