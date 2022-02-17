徐州八孩案 北大校友公開信促查 江蘇省委成立調查組

湖南岳陽網民要求政府徹查徐州豐縣鎖鏈女奴案。（取材自推特）

徐州八孩案更多事證曝光，引起更大質疑。繼北京 大學校友發表連署公開信要求徹查後，也有藝術家及一般民眾表達聲援，呼籲解救「八孩媽」並找出真相；據傳其他大學校友也發動連署。江蘇省委省政府決定成立事件調查組徹查真相。

網路訊息顯示，入學年份橫跨逾50年的100名北京大學校友及在校生，日前聯名向中共中央、中國國務院 發表公開信，要求徹查徐州八孩案，並「給全國人民予權威答覆」。

這群北大學子的公開信並提出4項主張。包括對受虐女子的真實身分進行調查認定、對她被拐賣20餘年來涉嫌瀆職違法的相關官員及人員徹底調查處理、全面清查徐州及中國各地的人口拐賣並予以解救、修訂中國「刑法」以嚴厲打擊拐賣婦女及兒童行為。

這封在中國網路上廣傳的公開信，不久即遭到全面封殺，但截圖已經在海外中文網路流傳。中國網友指出，除北大外，包括北京清華大學、中國人民大學、浙江大學、四川大學等校的校友在內，也展開連署。但目前中國網路上也找不到相關的連署訊息。

至於民間，湖南省岳陽市有9名民眾，日前在鏡頭前每人手舉白底黑字的字卡，組成「徹查豐縣鎖鏈女奴案」及「盼豐縣鎖鏈女得自由」的標語，連同拍攝者在內至少有10人，表達他們對「八孩媽」、「小花梅」的聲援，以及要求徹查全案真相的態度。

與「小花梅」同樣出身雲南的中國女藝術家張九雲，日前號召發起「斷鏈」行動，以「解去拴住她的鐵鏈，斷掉販賣她的金錢鏈」為主題蒐集作品，並透過線上展出，希望引起更多人對「八孩媽」及中國底層女性遭剝削現狀的關注。

張九雲表示，讓她訝異的是，在發起行動兩、三天內就收到來自上百名中國藝術家的作品，分別以詩歌、音樂、繪畫、影像、雕塑 、裝置等形式呈現。

出身四川的「70後」女性藝術家周平，也以自己的油畫加入「斷鏈」行動。她說，自己不是那種很好鬥的人，但「這次是忍無可忍了」，因為她的大姊5歲時在家附近玩耍被誘拐失蹤，導致母親一生都在尋找大姊，成了去世前最大的遺憾。