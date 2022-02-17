河南收費站改「老子故里」 安徽人怒了

鹿邑收費站更名為老子故里站，引發爭議。（取材自微博）

河南 鹿邑日前將收費站更名為「老子故里」站，引發爭議。網民認為，老子故鄉究竟在哪裡，仍有爭議，這樣改名會讓民眾摸不著頭緒。

老子故鄉有兩種說法，一說位於河南省鹿邑縣太清宮鎮，另一說位於安徽省渦陽縣鄭店村，此次更名也掀起許多討論。

因為「老子故里」的名字已經先一步河南省收費站使用，安徽蒙城有網友便在人民網領導留言給當地縣委書記留言，表示要搶「莊子故里」站的命名主動權。據了解，因為《史記》為莊子立傳只指出了莊子是「蒙人」，卻沒有說清楚「蒙」的國別，後世學者對莊子故里爭論不止。

莊子的故里共有三種說法，其一是在河南民權縣、二是山東曹縣、三則是安徽蒙城縣。安徽網民指出，既然老子故里已經先被河南奪走，就要搶占莊子故里的命名權。蒙城縣委辦公室近日表示，蒙城縣交通運輸局、民政局將積極參考網民的建議。

南方周末報導指出，名人故里算是一張文化名片，但由於歷史記載模糊、以訛傳訛等原因出現了一個名人多個故里的現象，不少地方甚至為此爭得不可開交。用名人故里來命名高速收費站，就顯得不倫不類，很容易「引戰」。

據報導，高速收費站的命名有其特定規則，一般以其所在城市或鄉鎮命名。高速收費站的名更多的還是方位指向功能。不管是「老子故里」還是「莊子故里」，對於車主而言，命名顯然不夠簡潔，很容易讓人摸不著頭腦。

報導建議，在高速收費站立塊牌子，告訴遊客此處是「某某故里」、是「某某之鄉」，其實已經足夠了。