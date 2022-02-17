中緬邊境傳奇人物「果敢王」 彭家聲94歲人生謝幕

「果敢王」彭家聲(前)94歲辭世。（取材自微博）

緬北與雲南接壤的「果敢」族，至今仍是說中文的漢族後裔、難以融入緬甸 的無國籍人士。有「果敢王」稱號，一生率領部族與緬甸政府軍武裝作戰的彭家聲，果敢民族之聲16日發布證實，彭家聲因病在勐拉家中去世，享年94歲。

果敢從東漢時期就是中國領土，但清廷在1897年中英簽訂《續議緬甸條約》被劃歸英屬印度，1960年中緬兩國政府正式簽訂《中緬邊界條約》後，果敢被正式劃為緬甸國土，但緬甸不給漢族發身分證，對漢族和緬甸人實行區別對待，多年積怨下，趁緬甸內部政治動亂，彭家聲組織游擊隊，成立了民族民主同盟軍和緬甸政府抗爭，最終達成協議，同意果敢為緬甸的高度自治區，彭家聲為自治區主席。

彭家聲成為傳奇人物，與中國國民黨 也有淵源，壹讀報導，國民黨在國共戰敗後很多人都跑到了台灣，也有一部分人留在緬甸等地。給彭家聲講課的國民黨軍官很多都是黃埔軍校畢業的，他們的軍事理論基礎都十分扎實。彭家聲學到了許多，這段學習的經歷對他以後的軍事生涯起到了很大的作用。後來彭家聲的大兒子也曾旅居台灣。

在滇緬邊境 一生戎馬，有人說他是豪傑，也有人說他是毒梟；為了生存作戰，彭家聲不惜繼坤沙、羅興漢之後新崛起的一代毒王，但他卻是果敢提出禁毒主張的第一人。如今彭家聲 94歲人生謝幕，也象徵一個傳奇時代的結束。

彭家聲逝世後，他的幾位弟弟和子女仍然在果敢地區擔任要職。特別是長女彭新春的丈夫、他的女婿林明賢目前擔任撣邦東部民族民主同盟軍司令和撣邦東部第四特區主席。