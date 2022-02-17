我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

中共20大報告起草工作啟動 習近平可望任組長

記者羅印冲／北京17日電
中共20大報告起草工作啟動，習近平可望擔任起草小組組長。（新華社）
中共20大報告起草工作啟動，習近平可望擔任起草小組組長。（新華社）

中國今年頭等大事是下半年將召開的中共20大，牽動中共權力布局。港媒報導，依照前幾次中共黨代會運作流程，20大政治報告的起草和人事安排諮詢，都已悄然啟動。

香港明報昨日刊文指出，習近平在內的八名「正國級」領導人7日起就集體隱身，連續八天未公開露面，但國務院總理李克強日前主持國務院常務會議，似意味高層的集體檢疫休假已結束。

梳理資料發現，中共18大是2012年11月8日開幕，19大是2017年10月18日開幕。按慣例，20大可能10月中至11月上旬開幕。除人事安排，中共總書記所作大會報告最受注目，它將決定未來五年甚至更長時間的政治路線。

19大報告起草小組首次全體會議於2017年1月13日召開，習近平親任組長；18大報告起草小組是2012年1月成立，由內定接班的習擔任組長，時任總書記胡錦濤於1月5日起草小組首次全體會議時發表談話定調。

由往例來看，中共黨代會報告的起草時間短至九個月，長的近一年。可推斷20大報告起草工作，應已啟動，而若習在20大連任，起草組組長很大機率仍由他兼任。

至於人事安排，據報導，中共於2007年6月和2012年5月，分別舉辦過17、18兩屆中央領導人的「民主推薦」投票，也就是所謂小圈子選舉，由時任中委、候補中委及有關方面負責人400多人，以一人一票對中共中央圈定的一份200人名單作表決，確定入圍名單。

2017年19屆方法有變，由小圈子選舉變成個別閉門表態，據指是為避免推薦投票時出現「投關係票、人情票」情形。文章說，若照此辦理，20大的人事安排應已開始醞釀，相關名冊在3月的大陸全國大人、政協「兩會」之後也即將編制，暑假北戴河會議前，應大致已有眉目。

此外，中共黨代表選舉也已在進行，預計今年6月底前選出2300名出席中共20大的黨代表。

中共 國務院 投票

上一則

華郵批NBC「播冬奧未探討政治」官媒嗆「公然挑事」

下一則

採購不達標、禁萊劑…美控北京入世貿20年未守承諾

延伸閱讀

習近平對話馬克宏 談烏克蘭問題應「政治解決」

習近平對話馬克宏 談烏克蘭問題應「政治解決」
習近平：控疫壓倒一切 全力動員支援香港

習近平：控疫壓倒一切 全力動員支援香港
政治局談話曝光 習：邪教式追星 絕不能放任不管

政治局談話曝光 習：邪教式追星 絕不能放任不管

香港疫情失控 習近平要求港府負起責任盡快控制住疫情

香港疫情失控 習近平要求港府負起責任盡快控制住疫情

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲