中共20大報告起草工作啟動 習近平可望任組長

中共20大報告起草工作啟動，習近平可望擔任起草小組組長。（新華社）

中國今年頭等大事是下半年將召開的中共 20大，牽動中共權力布局。港媒報導，依照前幾次中共黨代會運作流程，20大政治報告的起草和人事安排諮詢，都已悄然啟動。

香港明報昨日刊文指出，習近平在內的八名「正國級」領導人7日起就集體隱身，連續八天未公開露面，但國務院 總理李克強日前主持國務院常務會議，似意味高層的集體檢疫休假已結束。

梳理資料發現，中共18大是2012年11月8日開幕，19大是2017年10月18日開幕。按慣例，20大可能10月中至11月上旬開幕。除人事安排，中共總書記所作大會報告最受注目，它將決定未來五年甚至更長時間的政治路線。

19大報告起草小組首次全體會議於2017年1月13日召開，習近平親任組長；18大報告起草小組是2012年1月成立，由內定接班的習擔任組長，時任總書記胡錦濤於1月5日起草小組首次全體會議時發表談話定調。

由往例來看，中共黨代會報告的起草時間短至九個月，長的近一年。可推斷20大報告起草工作，應已啟動，而若習在20大連任，起草組組長很大機率仍由他兼任。

至於人事安排，據報導，中共於2007年6月和2012年5月，分別舉辦過17、18兩屆中央領導人的「民主推薦」投票 ，也就是所謂小圈子選舉，由時任中委、候補中委及有關方面負責人400多人，以一人一票對中共中央圈定的一份200人名單作表決，確定入圍名單。

2017年19屆方法有變，由小圈子選舉變成個別閉門表態，據指是為避免推薦投票時出現「投關係票、人情票」情形。文章說，若照此辦理，20大的人事安排應已開始醞釀，相關名冊在3月的大陸全國大人、政協「兩會」之後也即將編制，暑假北戴河會議前，應大致已有眉目。

此外，中共黨代表選舉也已在進行，預計今年6月底前選出2300名出席中共20大的黨代表。