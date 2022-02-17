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動物園公狼太孤獨 母狗同籠5年伴吃睡

中國新聞組／北京18日電
武漢一動物園一母狗陪伴公狼5年未生育，園方指出，牠們之間只是純潔友誼。（取材自上游新聞）
武漢一動物園一母狗陪伴公狼5年未生育，園方指出，牠們之間只是純潔友誼。（取材自上游新聞）

湖北武漢九峰森林動物園中，一匹狼與一隻狗關在同一個籠子。動物園方介紹，狼為公狼，狗為母狗，牠們同玩同吃同睡，相處五年時間，雙方不存在男女關係。視頻引發網友討論，有人懷疑：「這是以狗充狼？」

上游新聞報導，動物園工作人員表示，狼群和猴群都會有爭奪王的現象存在，本來這匹狼是狼群裡的狼王，但可能因為年紀大了，在一次狼王爭奪戰中落敗，出現了更強壯的狼王，「於是狼群開始排斥這個舊狼王，有時候還會咬牠。我們就把它單獨飼養了，沒有讓它繼續在狼群裡生活，也沒有安排母狼進行陪伴」。

但這匹狼單獨生活後，表現出很孤獨的樣子，時不時還會哀嚎，「為了不讓牠這麼孤獨，我們想給牠找個伴。於是在網上搜集了很多案例，發現狗和狼可以飼養在一起，就找來了一隻中華田園犬。」

據了解，這隻中華田園犬是母狗，當時只有兩歲，「牠們共同生活相處已經五年時間，公狼不僅沒有撕咬母狗，相處還非常好」。

工作人員介紹，自從有了母狗的陪伴，公狼再也沒有哀嚎，它們在一起很友愛，有時候還會搶食。母狗活躍一點，看見遊客會迎上去，公狼一般躲在籠舍。每次飼養員送吃的來，公狼總會先讓母狗吃，很多時候都是母狗霸占食盆。

公狼目前相當於人類的中老年，而母狗則相當於壯年，「按照年齡，從狗狗的視角來，稱呼狼為狼叔」。母狗和公狼相處這麼多年，是否會產生感情？工作人員表示，據了解，目前它們只是互相作伴，沒有男女關係，沒有產生交配的行為，屬於單純陪伴。

據了解，灰狼屬於食肉目犬科犬屬的動物，而家犬又是灰狼種群中的一個亞種，與狼不存在生殖隔離。很多品種的犬其實就是狼和犬的混血後代，捷克狼犬就是灰狼與德國牧羊犬的混血兒。

動物園 德國 武漢

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