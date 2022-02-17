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長陰蝨怕影響生育力 22歲男治療4小時被收7萬元

中國新聞組／北京17日電
22歲王姓小伙去醫院看私處疾病，4小時花費7萬多人民幣，懷疑自己被套路了。（取材自極目新聞）
22歲王姓小伙去醫院看私處疾病，4小時花費7萬多人民幣，懷疑自己被套路了。（取材自極目新聞）

哈爾濱22歲王姓小伙因下體不適跑到一家私立醫院治療。經診斷，王男因陰蝨、包皮過長、前列腺炎等病症導致不適，只需要做個切割包皮手術即可，花不了多少錢。沒想到前前後後的治療，醫院收取7萬元人民幣（約1.1萬美元），王男感覺自己被套路了。

綜合媒體報導，王男初診做完包皮手術後，醫生表示陰蝨的症狀需要進行每小時1.86萬元的「博爾肽生物投融」進行排毒，否則會影響生育能力。

一聽會影響生育，王男咬牙同意治療，但本來說好一個小時就能排清的毒素，結果卻排了四個小時。王男表示沒這麼多錢，可醫院卻直言不賒帳，最終王男東拼西湊了7萬元（人民幣，下同）付給了醫院。

錢付了之後，王男總感覺自己被套路了、排毒費用過於離譜，於是和家人一起找醫院理論。

據了解，一般醫院在治療陰蝨時就是直接剃光毛，因為陰蝨是寄生在毛髮中的一種寄生蟲，無需使用「博爾肽生物透融」進行排毒。如果按照前述說法，那王男的這位醫生就存在誘騙病人過度醫療的情形。

醫院雖然堅稱自己沒有騙錢，但得知王男已經將此次事訴至有關部門後，便表示可以退兩小時的費用共3萬多元，不過被王男的父親拒絕了。目前，相關部門正在調查此事。

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