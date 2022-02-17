我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

山東接吻賽 3情侶戰7小時到凌晨 平分獎金變朋友

中國新聞組／北京17日電
山東臨沂接吻比賽，三對情侶決定平分獎金。（取材自極目新聞）
山東臨沂接吻比賽，三對情侶決定平分獎金。（取材自極目新聞）

山東臨沂一間商場日前舉辦情人節接吻比賽，三對情侶在決賽中僵持近7小時，最終均分1萬元人民幣（約1575美元）獎金的視頻引發網友關注。獎金獲得者之一王姓女子表示，原本只是「打醬油」參賽，沒想到在對手的勝負慾下，將比賽拖到了凌晨。

極目新聞報導，王女表示，第三輪比賽是13日晚上8時左右開始的，等比賽結束回到家中，已經是14日凌晨3時多了，接吻比賽大概僵持了7個小時。比賽時，她一直在想「是不是應該穿尿不濕來」、「今天的妝白化了」。

「網上火起來的視頻其實已經是第三輪決賽了，要求是選擇一個最舒服的姿勢接吻，堅持最久的情侶勝利。所以才有一對情侶躺在地上比賽。當時我是抱著打醬油的心態來的，而且當時商場人有點多，我有點不好意思。但通過前兩輪比賽後，我對象覺得現在放棄浪費了之前的努力，所以才堅持了下來。」王女說。

王女說，賽事期間，商場工作人員曾過來勸阻，提議獎金均分，但有一對情侶當時沒有同意，所以才僵持到凌晨。不過最後還是在商場的提議下，三對均分了獎金。

王女表示，獎金要比賽結束三個工作日才能到手，稅後每對情侶約獲得2666元人民幣（約420美元），他們計畫把這筆獎金充進洗車卡。現在他們三對情侶互相加了微信，成了朋友。

山東臨沂接吻賽激戰七個小時，最後由三對情侶平分萬元獎金。（取材自極目新聞）
山東臨沂接吻賽激戰七個小時，最後由三對情侶平分萬元獎金。（取材自極目新聞）

微信

上一則

港人避疫偷渡 廣東鼓勵舉報 最高獎金7.8萬美元

下一則

增4285例 750萬港人擬強檢 未來1周恐累積逾10萬例

延伸閱讀

山東小伙花200元 帶雞去洗澡…「我的精神圖騰」

山東小伙花200元 帶雞去洗澡…「我的精神圖騰」
欠款1.5億 「土豆大王」北京2豪宅將被拍賣

欠款1.5億 「土豆大王」北京2豪宅將被拍賣
中國10省「一把手」履新 3人是學霸

中國10省「一把手」履新 3人是學霸
家裡有礦？山東78歲翁騎馬娶48歲婦…姪子出錢圓夢

家裡有礦？山東78歲翁騎馬娶48歲婦…姪子出錢圓夢

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲