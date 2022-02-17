山東接吻賽 3情侶戰7小時到凌晨 平分獎金變朋友

山東臨沂接吻比賽，三對情侶決定平分獎金。（取材自極目新聞）

山東臨沂一間商場日前舉辦情人節接吻比賽，三對情侶在決賽中僵持近7小時，最終均分1萬元人民幣（約1575美元）獎金的視頻引發網友關注。獎金獲得者之一王姓女子表示，原本只是「打醬油」參賽，沒想到在對手的勝負慾下，將比賽拖到了凌晨。

極目新聞報導，王女表示，第三輪比賽是13日晚上8時左右開始的，等比賽結束回到家中，已經是14日凌晨3時多了，接吻比賽大概僵持了7個小時。比賽時，她一直在想「是不是應該穿尿不濕來」、「今天的妝白化了」。

「網上火起來的視頻其實已經是第三輪決賽了，要求是選擇一個最舒服的姿勢接吻，堅持最久的情侶勝利。所以才有一對情侶躺在地上比賽。當時我是抱著打醬油的心態來的，而且當時商場人有點多，我有點不好意思。但通過前兩輪比賽後，我對象覺得現在放棄浪費了之前的努力，所以才堅持了下來。」王女說。

王女說，賽事期間，商場工作人員曾過來勸阻，提議獎金均分，但有一對情侶當時沒有同意，所以才僵持到凌晨。不過最後還是在商場的提議下，三對均分了獎金。

王女表示，獎金要比賽結束三個工作日才能到手，稅後每對情侶約獲得2666元人民幣（約420美元），他們計畫把這筆獎金充進洗車卡。現在他們三對情侶互相加了微信 ，成了朋友。