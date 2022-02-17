蘇州防疫全市暫停客運 強徵學生宿舍惹議

國家衛健委16日通報，新增新冠肺炎確診病例92例，其中本土病例35例，而江蘇16例占最多，且均在蘇州。為防控疫情 ，江蘇省蘇州中午12時起全市所有客運路線暫停營運，累計關閉37個交通通道。

微信 公眾號「蘇州發布」指出，為進一步加強蘇州對外交通防控，自16日零時起，該市新增關閉18個高速公路入口、4個長江汽渡；全市範圍內共關閉37個交通通道；設置63個交通防控查驗點，其中9個物流專用通道僅限貨運車輛通行。

即日起經由鐵路客運離開蘇州的旅客，須提供48小時內核酸檢測 陰性證明，並檢測體溫和查驗健康碼、行程卡，均無異常才可進站乘車。

此外，蘇州疫情緊張，有網友稱蘇州西交利物浦大學學生宿舍被強制徵用為隔離房間，在未告知學生的情況下打包學生物品。對此，蘇州工業園區管委會副主任姚文蕾坦言，存在管理不到位、工作有疏漏、物品無序搬運等問題，16日凌晨已通知相關公司立刻停止徵用。

15日晚間，多名友發文指出，蘇州西交利物浦大學學生宿舍被強制徵用為隔離房間，在未告知學生的情況下打包學生物品，引起憤怒和不滿。據了解，被當作隔離房間的文華公寓是該所大學的學生公寓。

針對此問題，蘇州工業園區有關負責人16日下午在疫情防控新聞發布會上回應，關注到相關情況後，已立即通知相關公司停止徵用，對少部分已完成搬遷的宿舍，要求穩妥有序處理後續事宜。

姚文蕾在發布會上指出，截至16日16時，園區集中隔離房間4273個，兄弟市區支援隔離房間3052個，所剩符合隔離要求的房間已不多，後續需求還可能增加。