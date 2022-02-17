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中國疾控專家吳尊友：新冠今年終結難度大

記者林汪靜／綜合報導
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，今年終結新冠流行理論上不是不可行，但目前看起來還是有很大難度。（取材自中國慈善家雜誌）
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，今年終結新冠流行理論上不是不可行，但目前看起來還是有很大難度。（取材自中國慈善家雜誌）

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友近日表示，今年終結新冠流行理論上不是不可行，但在實際操作面臨很多挑戰，需要「世界一盤棋」，需要聯合國和世界衛生組織強有力的協調，目前看起來還是有很大難度。

今年有無可能終結新冠肺炎的流行？對此，吳尊友近日接受「中國慈善家雜誌」時表示，由於Omicron的症狀比較輕，很多人就想到是否冠狀病毒能像流感一樣常態化，病死率低，民眾就都能接受。

他說，這種期望可以理解，但真正實現難度很大。畢竟新冠病毒和流感病毒不一樣，它們感染的位置也不一樣，流感病毒主要是攻擊上呼吸道，而冠狀病毒攻擊的主要是下呼吸道，且全身各個器官都有可能受到影響。

Omicron的致病性減弱，也不一定是好事。一方面，因為沒有明顯的症狀，患者可能就不去就診，反而更容易造成家庭和社區內的傳播，也就是所謂的隱匿性傳播；另一方面，雖然症狀輕，但發病人數大量上升後，會對醫療資源造成巨大衝擊，如果輕症病人無法及時獲得治療，也會演變成重症甚至死亡。

吳尊友表示，他期待著自己和疫情一起退出公眾視線的一天。但是，他認為這是一個非常艱難的過程。

至於預測疫情走向，吳尊友指出，疫情很難預測，「因為我們對新冠的認識還非常有限。兩年多的時間裡，新冠總是在刷新我們的認知。我們原來以為透過疫苗可以實現的群體免疫策略，會對抗擊新冠流行發揮很好的作用，但從近期美國、英國和歐洲其他國家的情況來看，這個想法已經不現實了。」

他說，歐洲，英國、法國每天報告新增病例數20萬、30萬，美國每天報告數100萬，這些國家的疫苗接種率都達到了70%以上。

針對和新冠病毒「長期共存」的理論，他持觀望態度。「新冠或許將徹底改變整個世界，也會讓我們對傳染病的認識發生巨變，讓世界的生活規律全都要和疫情以前的狀況告別。」說到這裡時，吳尊友的語氣變得尤其鄭重，「但有一點我是相信的，那是就是科學，以及人類的智慧，會讓疫情的影響逐漸減小。」

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