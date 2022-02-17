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冬奧村啥最好吃？ 運動員點名火鍋 瓜比捷克甜

中國新聞組／北京17日電
美國單板滑雪名將肖恩·懷特被稱讚「會點菜」。（取材自推特）
美國單板滑雪名將肖恩·懷特被稱讚「會點菜」。（取材自推特）

火鍋一試就愛上，不認識調料沒關係，跟著別人拿唄；每天都要吃白米飯，口味和歐洲米都不一樣；甜瓜比捷克的甜，連義大利人都說冰淇淋好吃…北京冬奧會比賽之餘，運動員們還在進行一場美食之旅。

美聯社整理了一篇「運動員們在奧運閉環中吃過最好吃的食物」。說起北京冬奧村最好吃的東西，有運動員點名牛油果冰淇淋和中國火鍋，也有人垂涎炸雞、漢堡等「洋快餐」，但要等比賽結束才行。

文章稱，儘管奧運村的菜單多種多樣，但由於新冠疫情，今年運動員的選擇也受到了限制。為防止任何病毒傳播可能，運動員和所有其他奧運參與者只能在指定場館之間移動，也就不能到防疫閉環外品嘗當地美食。

然而，奧運村裡絕對不缺中國當地美食，外國運動員們聊起來也是滔滔不絕。

報導稱，許多運動員都最喜歡吃火鍋：選好肉類、海鮮和蔬菜等食材，再放進滾燙、調好味的湯裡。

西班牙冰上舞蹈搭檔艾德里安·迪亞茲（Adrian Diaz）和奧利維亞·斯馬特（Olivia Smart）說，他們每天都去餐廳吃火鍋。

「我以前從來沒吃過火鍋，這對我來說是個新發現。」斯馬特說，他們取調味料的「策略」，就是跟著前面的人拿。

美國冰上舞蹈選手凱特琳·哈瓦耶克（Kaitlin Hawayek）喜歡保持飲食的一致性，於是自帶了製作隔夜燕麥的材料。比賽結束後，她說她很高興能在奧運村嘗試更多的食物，「我以前從沒吃過火鍋，但每個人都勸我試試。」然後，她愛上了火鍋。

除了餃子、麵條和火鍋，德國冰球選手湯姆·庫恩哈克爾（Tom Kuhnhackl）說自己還沉迷於甜食，包括紅絲絨蛋糕、綠茶蛋糕和牛油果冰淇淋，「我非常喜歡吃甜點。我試了所有的甜點，各種各樣的蛋糕，各種各樣的餅乾。」

德國花樣滑冰選手尼克爾·肖特（Nicole Schott）說，她在奧運村最常吃香草冰淇淋和白米飯：「我喜歡白米飯，它和我們歐洲的米都不一樣。實際上，我每天都吃。」而且，她注意到其他人也喜歡吃。

由於乳糖不耐等身體原因，捷克冰上舞蹈選手菲利普·塔施勒（Filip Taschler）的飲食有一些限制，但他說奧運村的食物很好吃。他喜歡火龍果和甜瓜，比捷克的更甜。他和搭檔娜塔莉·塔施萊羅娃（Natalie Taschlerova）聽說冰淇淋不錯，「義大利人都說相當好吃，這很說明問題。」

在此之前，美國單板滑雪名將、三屆冬奧會冠軍肖恩·懷特已經拍攝過視頻，展示冬奧村的糖醋里脊、宮保雞丁和擔擔麵，獲網友點讚「會點菜」。

運動員 奧運 北京冬奧

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