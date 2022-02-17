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冬奧／短道速滑男子5000米接力摔倒 孫龍連說6個對不起

中國新聞組／北京17日電
北京冬奧會短道速滑項目男子5000米接力決賽16日舉行，中國隊選手孫龍（左）在比賽中摔倒後與任子威擊掌接力。(新華社)
北京冬奧會短道速滑項目男子5000米接力決賽16日舉行，中國隊選手孫龍（左）在比賽中摔倒後與任子威擊掌接力。(新華社)

16日晚，北京冬奧會短道速滑比賽全部結束。在男子5000米接力A組決賽中，孫龍意外摔倒，最終武大靖、任子威、孫龍、李文龍組成的中國隊拿下第五名。武大靖賽後表示，孫龍一直在說對不起，畢竟他才20歲，今後會更好。而孫龍深夜通過社交媒體，連續用了六個「對不起」再一次致歉。

北京日報報導，孫龍賽後表示，自己並沒有和其他運動員有接觸，「當時就是想守住內道，不讓別人超越，但沒踩住，就摔倒了。」

另據澎湃新聞報導，任子威賽後表示：「按照戰術一點點做超越，已經完成很好了。也沒注意到失誤，我看到孫龍摔倒了，趕緊去交接。本來還是想再拿個冰墩墩，但失誤不可避免，有一些遺憾。」

武大靖則感慨說：「這場比賽奔著金牌去的。一屆銅牌、一屆銀牌…但在13圈的時候出現意外，作為團隊比賽，我們欣然接受。」中國隊隊員賽後難掩失落。

武大靖賽後也第一時間安慰孫龍，「我們感覺到孫龍壓力很大，他心情很失落，也一直在說對不起、在流眼淚。我們沒有責怪，而是給他鼓勵。畢竟他才20歲，今後會更好。」

另據騰訊新聞報導，在比賽剩下十圈的時候，宋龍意外摔倒，王濛第一時間就表示了失望，「不能再罵了！還說什麼呢！」

王濛隨後表示，「唉，不想說話了，沒法說！不說了，說完了又該網暴了！」

北京日報報導，16日深夜，孫龍通過社交媒體再一次致歉——連續用了六個「對不起」，「今天摔倒是我著急銜接導致的，都是我的錯，沒有任何藉口。自從我進了國家隊，無時無刻都想著可以代表中國出戰。可是今天由於我的失誤，所有人的努力都白費了。」

孫龍寫道，「我真的對不起我的隊友，對不起我們的教練組和整個團隊，對不起所有喜歡短道速滑的冰迷，對不起一直相信我並且對我寄予厚望的家人和朋友，但我最最對不起的是培養我的祖國」、「我讓大家失望了，我會接受大家所有的批評，真的很對不起！」

這條致歉的社媒發出去六小時，收穫了超過40萬讚，共有4.5萬條留言。其中，獲讚最多的留言是，「求你用下一屆奧運會狠狠打我們的臉，好好休息，競技體育充滿了遺憾，心疼你們所有人！」

很多網友也送去鼓勵和安慰，「你需要反思，接受批評，但你不能放棄，用成績回擊一切質疑！」

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