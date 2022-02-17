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冬奧／ 奪金喊「動作不完美」 齊廣璞「凡爾賽」逗笑現場

中國新聞組／北京17日電
北京2022年冬奧會自由式滑雪男子空中技巧決賽16日在張家口賽區舉行，中國選手齊廣璞獲得冠軍。(中新社)
北京2022年冬奧會自由式滑雪男子空中技巧決賽16日在張家口賽區舉行，中國選手齊廣璞獲得冠軍。(中新社)

中國奧運「四朝元老」、31歲的老將齊廣璞終於在冬奧自由式滑雪空中技巧男子決賽奪金。2009年齊廣璞在莫斯科參賽時曾被摔成腦震盪，本月16日在冬奧奪金時，被譽為「世界難度第一人」的他卻說：「今天奪金的動作居然不是最完美的一跳，本來想刷新最高分紀錄的。」

綜合媒體報導，齊廣璞在最後一跳完成後，振臂高呼滑向了結束區，等待這決定命運的分數。最後在現場大屏幕上看見129.00分的得分後，齊廣璞竟然表示當時還有些失望，這突如其來的「凡爾賽」直接逗笑了現場記者。

齊廣璞說：「以前在別的賽場，成功做出5.0這個動作後，我幾乎都能得到130多分，這次只得到129分，那麼一瞬間我還真有點失望，我還琢磨我究竟哪裡沒做好呢。」

與中國冰雪名將多來自東三省不同，齊廣璞出生於江蘇徐州，四歲時便進入體校訓練。每天五點多起床，訓練到七點再去上學；下午四點放學後接著訓練，晚上七、八點才能回家，這份日程表，是幼年齊廣璞再熟悉不過的日常。

2014至2015年賽季，國際雪聯曾這樣評價齊廣璞，「如果之前還質疑誰是當下空中技巧之王，那麼齊廣璞可以讓這個問題終結了。」

對於齊廣璞來說，這個評價並不誇張。從2009年齊廣璞第一次參加自由式滑雪世界杯以來，包括團體賽在內，他取得的金牌不勝枚舉。

齊廣璞以技術動作難度高著稱，被譽為「難度王」，比賽中，這是他戰勝強敵的法寶，但也意味著更多受傷的可能。2009年在莫斯科參加比賽時，齊廣璞曾摔出過腦震盪。

很早將世界杯冠軍和世錦賽冠軍收入囊中後，距離大滿貫，齊廣璞只差一枚冬奧會金牌。然而這枚金牌，讓齊廣璞等待了十餘年。

2010年溫哥華冬奧會，齊廣璞以第七名的成績結束了他的首次冬奧之旅。四年後的索契冬奧會，齊廣璞帶著「世界第一難度」動作登上賽場，卻出現失誤，最終名列第四。

2018年平昌冬奧會上，決賽首輪排名第一的齊廣璞，在次輪落地時失誤，無緣前六名。三次奧運會都與領獎台擦肩而過，對於這樣的結果，齊廣璞心有不甘。

平昌冬奧會後，齊廣璞暫時退出國家隊，回到校園繼續學業。「之前我的生活軌道裡只有訓練，這次有機會讓我短暫地看到了學生軌道上的風景，這也是一種自我調整。」他曾這樣形容校園生活。

但心底的那份熱愛，讓齊廣璞回到了賽場繼續戰鬥。2022年的北京，齊廣璞終於在冬奧奪金。齊廣璞的啟蒙教練曾說，他一練就是20多年，能堅持到現在很不容易。

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