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多重高潮→說不完的八卦 美喜劇在中上架台詞被改

中國新聞組／北京16日電
數家中國流媒體平台被指審查了美國熱門情景喜劇「六人行」（Friends）中的同性戀情節。(Getty Images)
數家中國流媒體平台被指審查了美國熱門情景喜劇「六人行」（Friends）中的同性戀情節。(Getty Images)

美國經典情境喜劇「六人行」（Friends）近日同步在優酷、愛奇藝和騰訊（簡稱「優愛騰」）等中國影視平台上架，但有網友發現，中國版的「六人行」剪去了同性戀情節內容，各種有關於性的台詞也都翻譯成其他意思。

自由亞洲電台報導，「六人行」總共有10季，劇中本來有交代，主角之一的Ross的前妻Carol發現自己是女同性戀者，於是毅然跟Ross分手，但相關情節在中國上架的版本裡卻被刪剪，除此之外，「六人行刪減」上周一度登上微博熱搜榜第一位，但目前這個關鍵詞已不再在熱搜榜上。

對此，許多中國網友紛紛在微博表達不滿，有人批評，中國影視平台「除了會抄，就是會刪」、「閹割版太難受了」，也有人驚呼：「我是看彈幕才知道，Ross的前妻發現自己是les（lesbian，女同性戀者）才提分手！」

還有網友發現中國版也出現台詞翻譯不同的情況，例如有一句「女人可達到多重高潮」被譯為「女人有說不完的八卦」等。

據報導，這不是「六人行」第一次涉及刪剪風波。去年5月，該劇推出「重聚特輯」（The Reunion），但在中國視頻平台上播放的版本中，歌手Lady Gaga、Justin Bieber和南韓男團防彈少年團（BTS）的客串鏡頭以及有關LGBTQ性少數群體的內容被刪減。

事實上，中國視頻平台10年前也曾引入「六人行」，當時沒有刪剪，這次刪改不知是否由管理部門指令，還是影視平台為了符合當局規定而作出的自我審查機制。

同性戀 微博 八卦

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