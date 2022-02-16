政治局談話曝光 習：邪教式追星 絕不能放任不管

追星歪風頻傳。圖為一個電影宣傳記者會上，粉絲們跪成一排關注偶像的一舉一動。（中新社）

「求是」雜誌15日刊發中共總書記習近平 於2021年12月6日在19屆中央政治局第35次集體學習時的談話，要求對「邪教式」追星和資本無序擴張等問題絕不能放任不管，應加快立法。文章並強調要「用法治手段展開國際鬥爭」，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規。

綜合媒體報導，該次集體學習的內容是建設中國特色社會主義法治體系。安排這次學習，目的是總結中國特色社會主義法治體系建設成效，分析存在的問題和不足，堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設。

習近平提到，中國法治體系存在的一些短板和不足，主要是：法律規範體系不夠完備，重點領域、新興領域相關法律制度存在薄弱點和空白區；法治實施體系不夠高效，執法司法職權運行機制不夠科學；法治監督體系不夠嚴密，各方面監督沒有真正形成合力；法治保障體系不夠有力，法治專門隊伍建設有待加強；涉外法治短板比較明顯，等等。

對於加快重點領域立法，習近平指出，對人民群眾反映強烈的電信網絡詐騙 、新型毒品 犯罪和「邪教式」追星、「飯圈」亂象、「陰陽合同」等娛樂圈突出問題，要從完善法律入手進行規制，補齊監管漏洞和短板，絕不能放任不管。這些年來，資本無序擴張問題比較突出，一些平台經濟、數字經濟野蠻生長、缺乏監管，帶來了很多問題。要加快推進反壟斷法、反不正當競爭法等修訂工作，加快完善相關法律制度。

他並表示，各級黨組織和領導幹部都要旗幟鮮明支持司法機關依法獨立行使職權，絕不容許利用職權干預司法、插手案件。

習近平指出，要「運用法治手段展開國際鬥爭」，堅持統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，建設中國法域外適用的法律體系，加強法治理論研究和宣傳，要「講好中國法治故事」，提升中國法治體系和法治理論的國際影響力和話語權。

習近平稱，要堅定不移走中國特色社會主義法治道路，必須紮根中國文化、立足中國國情，解決中國問題的法治體系時「不能被西方錯誤思潮誤導」。