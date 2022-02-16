疫情緊 北京現香港移入確診 滿洲里封城

為防控疫情，15日零時起，蘇州關閉全市15個高速公路入口，設置31個高速公路查驗點，所有人必須持有48小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼才能離開蘇州。（新華社）

中國疫情 持續升溫，北京 出現一例「來自香港的境外移入」確診個案；內蒙古滿洲里昨天發現五例核酸檢測 陽性人員，管控升級開始「封城」，除了關閉國內機場航班，也停發鐵路客運車輛；江蘇蘇州昨天則再新增三例確診本土病例。

綜合媒體報導，北京市衛健委公布，新增一例「來自香港的境外移入」確診個案。發布指出，該名患者本月13日從香港抵達北京首都機場，核酸檢測呈陽性，昨日已轉送至定點醫院，診斷為確診病例，並已開展流行病學調查。

內蒙古自治區滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部昨天下午召開新聞發布會，滿洲里市昨天發現5例核酸檢測陽性人員。根據新冠肺炎疫情最新情況，滿州里開始「封城」，從15日8時起，對全市各交通道路和市區出入口實行嚴格交通管制，嚴禁出入滿洲里市，生活保障車輛由市疫情防控指揮部批准後方可出入。公路客運車輛、公交車、出租車等公共交通設施停運，關閉國內機場航班，停發鐵路客運車輛。

同時關閉全市所有商場、商店等商業場所，居民基本生活必需物資、急需藥品等由各街道社區、包聯單位組織志願者統一配送；對各社區採取嚴格管控措施，除了保障民生、疫情防控人員外，其他人員一律只進不出，執行「足不出小區」管控措施。

此外，江蘇蘇州疫情也備受關注，江蘇當局昨天通報，昨天再新增3例確診本土病例。截至昨天14時，已累計11例確診病例、4例無症狀感染者。

據報導，蘇州市委常委、常務副市長顧海東昨天在記者會上指出，到昨天14時，蘇州全市採樣478.97萬人份，出具核酸檢測報告233.36萬人份；累計採集環境樣本3886份，核酸檢測陰性3659份，初篩陽性60份，其餘結果待出。

蘇州政府14日晚間召開會議，會議指出，當前蘇州市疫情防控正處在防擴散、防外溢的關鍵階段。全市各級各部門要採取最堅決、最果斷、最嚴格、最有效措施強化應急處置。為防控疫情，江蘇昆山市部分地區如高新區、張浦鎮、巴城鎮已開展人員核酸檢測，全市關閉15個高速公路出入口，設置31個高速公路離蘇查驗點，駕乘人員應攜帶48小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼才能出行。