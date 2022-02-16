中國冬奧軍團「最神秘的人」榮格 女單板大跳台第5

榮格摘掉頭盔和滑雪。(取材自中國青報)

北京冬奧 15日單板滑雪 女子大跳台決賽上，19歲中國選手榮格位列第5，這是中國選手在該項目上取得的最好成績。這位一直戴著滑雪鏡、號稱「最神秘的選手」的小姑娘終於摘下頭盔、雪鏡高興地說，「想讓全世界都看到中國運動員 有這個實力」。

觀察者網報導，在單板滑雪女子大跳台決賽上，第一跳，榮格選擇挑戰一個正腳內轉1080的動作，沒能成功落地，僅拿到29分暫列第8；第二輪她沒有選擇難度較低的動作求穩，依然是上一跳的正腳內轉1080，一舉成功後拿下85.75分；第三輪，榮格頂住壓力穩定發揮，獲得74.25分。

最後，榮格以160的總分位列第5名，創造了中國女子單板滑雪選手在冬奧會該項目上的最好成績。

榮格表示自己沒什麼參加大賽的經驗，「一上來就代表中國隊參加冬奧會，這樣的成績真的很滿意」、「今天其實沒有給自己太大壓力，享受決賽的氛圍，玩得開心就好」。

報導指出，2002年8月出生在吉林的榮格，幼年時隨母親前往加拿大生活，並喜歡上了單板滑雪。她曾經表示，是哥哥的幫助讓她克服了飛行和落地的恐懼。在當地，榮格被蘇翊鳴的教練佐藤康弘發掘。

2019年，榮格加入中國隊，去年夏天，榮格進入國家集訓隊後，取得了長足進步。她參加了三站單板滑雪世界杯比賽，並在去年10月的世界杯瑞士站拿到大跳台第8名。

這次參加北京冬奧會，是榮格首次奧運之旅。

在2月5日的單板滑雪女子坡面障礙技巧資格賽中，榮格排第25位未能晉級決賽。賽後她表示，雲頂的賽道太棒了，讓她非常享受。14日逆襲晉級大跳台決賽的她，還因為興奮衝出緩衝區擋板摔出圈，讓國外媒體也報導落地小插曲，被笑稱「世界級社死」。