我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

中國冬奧軍團「最神秘的人」榮格 女單板大跳台第5

中國新聞組／北京16日電
榮格摘掉頭盔和滑雪。(取材自中國青報)
榮格摘掉頭盔和滑雪。(取材自中國青報)

北京冬奧15日單板滑雪女子大跳台決賽上，19歲中國選手榮格位列第5，這是中國選手在該項目上取得的最好成績。這位一直戴著滑雪鏡、號稱「最神秘的選手」的小姑娘終於摘下頭盔、雪鏡高興地說，「想讓全世界都看到中國運動員有這個實力」。

觀察者網報導，在單板滑雪女子大跳台決賽上，第一跳，榮格選擇挑戰一個正腳內轉1080的動作，沒能成功落地，僅拿到29分暫列第8；第二輪她沒有選擇難度較低的動作求穩，依然是上一跳的正腳內轉1080，一舉成功後拿下85.75分；第三輪，榮格頂住壓力穩定發揮，獲得74.25分。

最後，榮格以160的總分位列第5名，創造了中國女子單板滑雪選手在冬奧會該項目上的最好成績。

榮格表示自己沒什麼參加大賽的經驗，「一上來就代表中國隊參加冬奧會，這樣的成績真的很滿意」、「今天其實沒有給自己太大壓力，享受決賽的氛圍，玩得開心就好」。

報導指出，2002年8月出生在吉林的榮格，幼年時隨母親前往加拿大生活，並喜歡上了單板滑雪。她曾經表示，是哥哥的幫助讓她克服了飛行和落地的恐懼。在當地，榮格被蘇翊鳴的教練佐藤康弘發掘。

2019年，榮格加入中國隊，去年夏天，榮格進入國家集訓隊後，取得了長足進步。她參加了三站單板滑雪世界杯比賽，並在去年10月的世界杯瑞士站拿到大跳台第8名。

這次參加北京冬奧會，是榮格首次奧運之旅。

在2月5日的單板滑雪女子坡面障礙技巧資格賽中，榮格排第25位未能晉級決賽。賽後她表示，雲頂的賽道太棒了，讓她非常享受。14日逆襲晉級大跳台決賽的她，還因為興奮衝出緩衝區擋板摔出圈，讓國外媒體也報導落地小插曲，被笑稱「世界級社死」。

中國選手榮格15日在比賽中。(新華社)
中國選手榮格15日在比賽中。(新華社)
中國選手榮格在單板滑雪女子大跳台決賽拿下第五。(新華社)
中國選手榮格在單板滑雪女子大跳台決賽拿下第五。(新華社)

滑雪 北京冬奧 運動員

上一則

8孩案逆轉 小花梅不是拴鏈女? 網疑2女先後為董男生子

下一則

沒挑戰1980 蘇翊鳴單板滑雪大跳台摘金留「美麗遺憾」

延伸閱讀

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀
冬奧／花滑短曲被淘汰 朱易這次沒哭：想開心滑下去

冬奧／花滑短曲被淘汰 朱易這次沒哭：想開心滑下去
冬奧／男雙雪車金銀銅牌 都被德國人包了

冬奧／男雙雪車金銀銅牌 都被德國人包了
冬奧／18歲生日禮物是金牌 蘇翊鳴：努力不會騙人

冬奧／18歲生日禮物是金牌 蘇翊鳴：努力不會騙人

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨
安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解