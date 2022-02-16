沒挑戰1980 蘇翊鳴單板滑雪大跳台摘金留「美麗遺憾」

中國選手蘇翊鳴在頒發紀念品儀式上。(新華社)

北京冬奧 會單板滑雪 男子大跳台決賽15日在首鋼大跳台進行。中國隊選手蘇翊鳴獲得冠軍，為中國冬奧軍團再入一金，這也是他在本屆冬奧會獲得的第二枚獎牌。但他並沒有挑戰1980，這也成為了當天的一個「美麗的遺憾」。

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上游新聞報導，本場決賽堪稱「神仙打架」，首輪就有多位選手挑戰1800難度，競爭極其激烈。賽前，眾人都期待蘇翊鳴會在決賽中拿出「終極殺招」——1980超高難度。但前兩輪過後，蘇翊鳴基本上已提前鎖定冠軍獎牌。第三輪最後一個登場的他在前11名選手完賽後已經提前鎖定金牌，心態放鬆的他並沒有挑戰1980，這也成為了當天的一個「美麗的遺憾」。

在單板滑雪比賽中，內轉1980（轉體五周半）抓板堪稱世界第一難度，這個動作此前只有蘇翊鳴在訓練中完成過一次。1980為何如此恐怖，讓站在最高競技舞台的各國選手望而卻步？

內轉1980度抓板是單板滑雪天花板級別的動作，運動員 從起飛到落地，大概會經歷三秒的時間，這期間要在空中旋轉五圈半。

其實在蘇翊鳴之前，世界上已經有3位運動員完成了1980度的轉體動作。前兩位都是日本選手，第三位是另一名中國運動員楊文龍，但他們三人採用了偏軸轉體的動作，蘇翊鳴則是水平旋轉，難度更大。

「平轉在理論上空中的耗時會更長，旋轉的難度更大，從起跳蓄力到空中旋轉，到落地時能否控克服慣性制住身體，都是極大的挑戰，需要很快的起跳速度和控制能力。」重慶沙坪壩區滑雪協會秘書長封先樵表示，「對於選手，每增加半圈，難度都是成倍增加，更不要說是蘇翊鳴的五圈半。」

央視舉了更通俗的例子：試試平地快轉五圈半看暈不暈，就知道在空中轉成那樣還要完美落地是什麼神級表現了。

如果對1980的難度還是沒有概念，或許這個例子會更清晰：完成1980，就像羽生結弦挑戰的4A（四周半跳，目前無人完成），和籃球運動員在比賽中上演720°扣籃（目前僅一人在表演賽中完成）一樣。

蘇翊鳴能在訓練中完成1980，已經是前無古人。今日比賽前，每個人都在期待他在奧運賽場上拿出自己的「終極大招」，因為不論是否成功，這都注定將成為這一項目的歷史佳話。

但要完成這個極限動作，除了運動員平時的訓練，比賽的環境也很重要，天時地利一樣不能少。