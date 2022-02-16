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新加坡媒體：中國官媒未藉谷愛凌大談愛國主義 明智

中國新聞組／北京16日電
新加坡「聯合早報」評論指，中國官媒沒有借谷愛凌大談愛國主義，是明智的做法。(中新社)
新加坡「聯合早報」評論指，中國官媒沒有借谷愛凌大談愛國主義，是明智的做法。(中新社)

美國出生、代表中國參賽的運動員谷愛凌北京冬奧的話題人物之一，新加坡傳媒「聯合早報」評論指，中國官媒沒有點明谷愛凌的國籍問題，也沒有借谷愛凌代表中國一事大談愛國主義，是明智的做法。

評論指出，憑藉自由式滑雪大跳台奪得奧運金牌的谷愛凌，其暴紅後難免招來是非。例如有美國傳媒指責谷愛凌在美國長大，卻代表中國參賽，是忘恩負義；還有輿論批評谷愛凌不應該對中國人權、尤其是新疆問題保持沉默；更多的西方媒體則質疑她的國籍，試圖讓谷愛凌說明到底自己是中國人還是美國人。

評論稱，谷愛凌本人並未公開澄清這個疑問，並舉出她在記者會回應相關問題時的回應，「我一直直言不諱地感謝美國和中國，是他們讓我成為現在的我…我的使命是將體育作為一種團結的力量，讓它成為一種促進國家間聯繫的形式，而不是把它作為一種分裂的力量，這樣才能讓每個人都受益…我在美國是美國人，在中國是中國人。」

評論認為，谷愛凌雖然沒有公開說明自己的國籍，但她的回答十分得體。谷愛凌顯然不願把這個問題說透，以免給人「選邊站」的印象，引起更多的糾紛。但谷愛凌能夠代表中國參賽，肯定已經符合國際奧委會有關代表資格的規定，同時她也不能違反中國以及美國國籍法的相關規定，「至於她如何既能代表中國，又不違反相關法律，有關各方也定然清楚」。

評論並提到，中國官媒沒有點明谷愛凌的國籍問題，也沒有借谷愛凌代表中國一事大談愛國主義，「這是明智的做法」。谷愛凌以其實力、智商、率真個性以及流利的中英雙語，給中國帶來不僅是奧運會金牌，更展示中國年輕一代積極向上、自信開放的嶄新形象，「對中國來說，這種新形象才是最為可貴的無形資產」。

評論最後稱，如果輿論過度宣揚谷愛凌代表中國參賽的政治意義，甚至把她推向中美角力的前沿，無疑會讓她十分難堪。同時，一些網民千方百計挖掘谷愛凌及其父母，甚至祖父母的身世，強調谷愛凌的成功主要是因為家庭條件太好，有意忽略她個人的努力和付出。還有人編造有關谷愛凌的故事和段子來吸引流量，這些對剛成年的谷愛凌來說都是隱憂和挑戰。

谷愛凌 奧運 北京冬奧

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