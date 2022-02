北京冬奧迎1.5萬人 美媒：中國「豪賭」順利

北京冬奧會的防疫人員。(路透)

北京冬奧 賽事進行得如火如荼。2月11日,美聯社刊登題為「Beijing's ambitious Olympic COVID bubble: So far, so good」的文章指出,中國在新冠疫情 肆虐下,決心用閉環管理措施迎接冬奧會。對於一個決心將新冠病毒拒之門外的國家,從世界各地引入超過1.5萬人是一場「豪賭」。不過,一切看起來行之有效。

文章稱,中國以閉環管理措施,讓參與北京冬奧會的選手及工作人員可以毋須隔離,但行動嚴格受到限制,以防他們與其他民眾接觸。在閉環區內,冬奧會組織方採用動態清零的方法,每人每天都要接受病毒檢測 ,任何檢測呈陽性的人士都會被迅速隔離以防止傳播,所有運動員和其他人在不參加比賽時必須配戴N95口罩。

文章稱,參與冬奧會的運動員和工作人員都不能到北京的旅遊景點、餐館和酒吧,他們居住的酒店和比賽場地都被圍封,並設置警衛防止其他人出入。在閉環區以外,市民的日常生活如常,大多數人都可以透過智能手機或電視關注冬奧會。

港大公共衞生學院副教授Karen Grépin表示,中國的動態清零防疫做法總體而言利大於弊,無論以任何標準衡量,中國的新冠感染死亡率都極低。在過去兩年內,中國大部分地區都過著相對正常的生活。若能夠渡過難關,中國就可繼續以此策略來長期控制疫情的局部爆發。

文章稱,最後的考驗將是北京冬奧會結束後的期間,屆時數千名工作人員和義工將退出閉環,預計離開前將隔離一段時間,以防止他們有任何潛在感染的風險。

另據新華社報導,北京冬奧會至少有五個沒想到。

首先,沒想到北京冬奧會的收視率這麼高。奧林匹克轉播服務公司(OBS)首席執行官埃克薩科斯表示,北京冬奧會在全球社交媒體上已吸引超20億人次的關注。IOC官員表示,北京冬奧會已經成為歷史上收視率最高的冬奧會。

第二個沒想到,就是國際社會普遍沒想到在全球疫情肆虐的困難條件下,北京冬奧會能辦得如此順利,有些方面甚至堪稱完美。三個賽區各個場館賽事運行平穩,以至於國際奧委會主席巴赫把原本每天早晨召開的協調會給取消了。

三是沒想到吉祥物「冰墩墩」成全球頂流,「一墩難求」。閉環內主媒體中心MMC的紀念品商店每天早上5點就有人排隊,10點一開門,每天少量的進貨幾十分鐘就被搶光。無論是網路上「請落實一戶一墩」的話題刷屏,還是「冰墩墩海外分墩」的各種歡樂調侃,都折射出全世界對冬奧會的關注。

四是沒想到谷愛淩奪冠成了全球熱議話題,甚至還引發了美國一些主流媒體對她使用「可恥」、「背叛」等侮辱性言辭和人身攻擊。一位花季少女選擇代表自己母親的祖國參加奧運會,這在百餘年奧運史上本來是件司空見慣的尋常事,有數不清的先例可循,沒想到在北京冬奧會上竟然引起軒然大波。

報導說,第五是很多人沒想到冬季項目竟然如此好看。不少民眾表示,之前從未關注過冬奧會,這次看了才發現,原來冬季項目這麼好看啊。無論是花樣滑冰的美輪美奐,還是速度滑冰的風馳電掣,每一位觀眾都能在冬奧賽場找到自己的心頭好,瞬間路轉粉。