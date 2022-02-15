山東小伙花200元 帶雞去洗澡…「我的精神圖騰」

寵物店仔細幫雞洗澡。（視頻截圖）

山東濟南一位鮑姓男子日前特地帶著一隻白羽雞，花200元（人民幣，下同，約31美元）到寵物店洗澡，男子表示，這隻雞叫伊麗莎白，在農村散養長大至一歲。因為牠生命力極其頑強，自己把牠視為精神圖騰。洗完後，男子還對著雞感嘆：給你做熟了也花不到100塊。視頻上傳後獲得百萬點讚，網友說，「其他雞都是一輩子洗一次熱水澡」。

伊麗莎白平時放養在院子裡。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，男子和朋友過年後回到農村老屋中，看到雞身上臟了，想到給牠洗個澡，但又怕村裡的冷水洗了會生病，因此特地用籠子拎到市區的寵物店。由於沒有給雞洗過澡，店主也哭笑不得，最後在勸說下才表示願意試試。視頻中，白羽雞雙腳被拴上後躺在水池中，店主仔細地為其清洗羽毛、雞爪和雞冠，雞一度舒服得閉上了眼。

鮑男經營一個抖音 頻道，記錄和幾個朋友一起改造農村老屋的故事。

寵物店仔細幫雞洗澡。（視頻截圖）

鮑男表示，伊麗莎白是隻白羽雞，該品種大多做為肉雞。去年自己和朋友們盤下這間農村老屋時，伊麗莎白和幾隻大鵝就在院子裡散養著。房東 大爺無暇顧及這些家禽，就一起賣給了他們。因為羽毛都是白色，朋友為其取名伊麗莎白。

鮑男說，伊麗莎白今年一歲了，平時也沒管牠，就放在院子裡，也沒有同類，都是自己找吃的。雖然周邊有野貓、野狗還有黃鼠狼，但牠自力更生活到現在。還每天在山上溜達，像個大俠一樣，鮑男就把牠視為自己的精神圖騰。

鮑男表示，濟南冬天比較冷，農村水管被凍住了沒有辦法使用，滿院子都是泥巴水，讓伊麗莎白臟了。過年回來後，就想給牠洗洗。後來才知道，其實雞可以等下雨、新長羽毛等方式自我清潔。