蘇州女曬「鍋浴」 1鍋水洗3人…網友驚：不燙嗎？

人坐在鍋裡洗澡是江蘇南部習俗。（取材自繁星19410）

江蘇蘇州一位女子在網上曬出自家「鍋浴」視頻，她稱這是蘇南特色，人坐在鍋裡洗澡，外面有人燒火加熱。而 且她家非常節省水，為了避免浪費，一鍋水可以洗三個人。原本平常的視頻發到網上後，卻炸了鍋，評論區網友吵翻天，好奇「這個鍋底不燙嗎」，也有人不敢相信還有這種操作，「一家人共用一鍋水洗澡，太髒了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這位蘇州女網友說，從小到大都是用一口架在灶臺上的鐵鍋裡洗澡，又暖和又舒服，整個村子裡的人都是坐在鍋裡洗澡。

該女子在視頻中還幸福地介紹說，自己就是在這口鍋裡面洗澡的，而她的母親則在一墻之隔的外面給她燒水，這樣一邊燒火一邊洗澡，就確保了洗澡水不會涼。

從這個視頻也看得出來，她是在準備洗澡之前拍攝的視頻，在視頻中確實看到有一口大鐵鍋，而在鍋邊還放有準備換洗的衣服。

這個視頻發到網上之後，引發很多網友的關注，短短幾個小時就有數十萬次的播放量。看到「鍋浴」這一幕，有網友問這鍋是專門洗澡的還是會再用來做飯？這鍋除了洗澡，還有別的用處嗎？

疑惑者表示一萬個不理解，「無淋浴條件下，沒有衛生間，可以提兩大桶自己單獨沖。一鍋三人這是什麼衛生觀念？一家人共用一鍋水洗，前面那個洗完水已經是髒兮兮的了，後面那個連水不換直接就洗實在不明白，這跟洗不洗有區別嗎？」

媽媽先在外給她燒水。（取材自微博）

但也有網友認同，挺好的，南方普遍不供暖，在農村就地取材。評論區還有當地的人給大家科普了一下，表示在他們當地確實是這樣洗澡的，像江蘇南部大部分都是這個習俗，「而且用鐵鍋洗澡，並不是直接坐在鍋裡面洗，而是在鍋的下部分放一塊木板，人是坐在木板上洗澡。」

這個視頻之所以會引發如此多網友的熱議，一來是很多人沒有見過，感覺非常的稀奇。一些網友就說，這豈不是直接燉自己？如果再加點鹽、十三香等佐料，「是不是就可以吃了」？

此外，針對網友認為這個是燒飯做菜的鍋，人在裡面洗澡是非常不衛生的，當地人表示其實有誤解，這個就是專門為洗澡而建的，相當於現在很多家庭的浴缸。也就是說這個鐵鍋就是用來燒水洗澡的，不會再用來燒菜做飯。