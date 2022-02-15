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害全市大檢測…疫區返回未報備 天津男遭立案調查

記者羅印冲／北京15日電
為阻擊Omicron，天津日前開展全員核酸檢測。圖為濱海高新區的一處核酸檢測點。（新華社）
為阻擊Omicron，天津日前開展全員核酸檢測。圖為濱海高新區的一處核酸檢測點。（新華社）

遼寧葫蘆島市近日爆發本土疫情，昨日葫蘆島市新增18例本土確診病例。天津市官方表示，早前一名由葫蘆島市返回天津的市民未向社區及工作單位報備，其後確診並導致全市進行大規模人員隔離及核酸篩查，當地警方以涉嫌妨害傳染病防治罪對該市民進行立案偵查。

根據早前天津市公布的資料，涉案者為一名21歲王姓男子。綜合媒體報導，2月8日，天津市疫情防控指揮部發布排查重點地區，增加遼寧葫蘆島市綏中縣，自1月29日起，抵天津市前14日內具有綏中縣旅居史人員，實施抵天津市後14天居家集中管理。

而王男於2月6日由葫蘆島市綏中縣返回天津市，始終未向社區及工作單位進行報備。

2月9日，王男出現頭暈、乏力等症狀。2月10日、11日，王男仍然外出到飯店、超市、藥店等公共場所。

2月11日晚，天津市西青區疫情防控指揮部根據大數據排查發現王男後，遂納入居家隔離管理。2月12日，王男新冠病毒核酸結果為陽性，並被轉運至定點醫院診治。

根據報導，王男在明知其來自疫區且自身出現新冠肺炎症狀的情況下，應當主動向社區和工作單位報備而未報備，仍然多次出入公共場所，造成疫情傳播的重大隱患，導致全市進行大規模人員隔離及核酸篩查，後果嚴重。

王男涉嫌妨害傳染病防治罪，2月13日被天津市公安局西青分局取保候審，依法追究其法律責任。

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