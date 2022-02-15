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蘇州工業園區爆疫情 客運暫停、高速路入口全關

中國新聞組／北京15日電
蘇州工業園出現多名確診病例，該區緊急進行大規模核酸檢測。（取材自財新網／CFP圖）
蘇州工業園出現多名確診病例，該區緊急進行大規模核酸檢測。（取材自財新網／CFP圖）

衛健委通報，中國14日新增本土病例40例。江蘇蘇州8例確診中，6例來自蘇州工業園區。由於蘇州工業區是半導體業生產重鎮，蘇州宣布升級防疫措施，6地已調整為中風險地區。關閉全市15個高速公路入口，暫停客運班車、包車。全市中小學校、幼兒園暫緩開學，一般民眾非必要不得外出，形同封城。

蘇州市14日召開疫情防控發布會，會上通報，蘇州市發現8例陽性感染者，其中，有6例確診病例都在蘇州工業園區工作，而1名確診病例為3個月大的女嬰，為前述1名確診病例的女兒。感染者病毒初步分析結果為Omicron變種毒株。

江蘇蘇州工業園區，14日早上居民業主排隊、積極配合新冠疫情防控工作。(取材自財新...
江蘇蘇州工業園區，14日早上居民業主排隊、積極配合新冠疫情防控工作。(取材自財新網／東方IC圖)

其中一名染疫員工疑為台資企業的聯華電子旗下的和艦科技。據聯電官網消息，聯電位於蘇州8英寸晶圓廠和艦芯片製造公司有1名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。京元電蘇州子公司京隆科技也有員工確診，當地主管機關已介入，並針對匡列人員進行PCR核酸檢測。

蘇州工業區主管機關已發出防疫通報，啟動市區兩級疫情防控應急處署機制，開啟流行病學調查、採樣檢測和隔離管控。

有研究機構認為，聯電和艦廠主要代工產品為電源管理IC和微控制器等產品，這些晶片原本就供應短缺，如果聯電和艦蘇州廠疫情影響擴大，恐讓相關晶片缺貨問題再度升高。

針對此次的疫情爆發區「蘇州工業園區」，蘇州工業園區黨工委副書記、管委會主任林小明表示，核酸陽性人員涉及園區4家工廠，員工居住在園區有8159人，均已按要求落實管控措施。公安、疾控部門全力開展流調，目前已排查出密接265人。

截至14日11時，已完成35.07萬名居民採樣。此外，取消各類公眾聚集性活動、電影院、棋牌室、網咖等密閉場所暫時關閉；中小學校、幼兒園暫緩開學。

檢測 疫情 晶片

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