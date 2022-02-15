影響品牌？星巴克趕店外吃飯警察 網嗆「好大官威」

星巴克重慶磁器口後街店。（取材自微博）

情人節這天，美國連鎖咖啡店星巴克 登上熱搜。星巴克重慶沙坪壩區磁器口古鎮後街分店，被爆以「影響品牌形象」為由，驅趕借用戶外桌椅吃飯的警察 。事件惹怒中國網民，紛給涉事店鋪「刷差評」，揚言「國家可以沒有星巴克，但不能沒有人民警察」。

來源：YouTube

事件發酵後，人民網14日下午發表快評：星巴克請收回你的傲慢。14日晚上，星巴克中國在微博致歉，稱是溝通誤會。

綜合媒體報導，有網友13日在微博發帖：「@星巴克中國@星巴克重慶你們好大的官威啊。@平安重慶的民警不配在你門口吃飯是不是？」

帖中發布的一張朋友圈截圖內容顯示為：「今天執勤在磁器口遊客中心旁邊（原景區入口重慶沱茶對面）星巴克門口吃飯，星巴克員工看到吃了一半的我們，說你們能換個地方吃嗎？你們這樣會影響我們的品牌形象。不知道什麼水平的公安 能配得上這高大上的星巴克。」

星巴克重慶店驅趕了一名在店門口吃飯的警察，聲稱影響品牌形象。不少中國網友給涉事店鋪「刷差評」抗議。（取材自微博）

一名不願透露姓名的星巴克內部人士透露：「重慶這邊已經明確不允許發聲，要採訪只能找星巴克總部，只有星巴克中國才能發聲。」

星巴克中國總部人士則表示，目前已由相關部門啟動了內部調查，調查結果將隨後公布。

據悉，重慶磁器口有一家星巴克後街店，位於重慶市沙坪壩區幸福街89號磁器口後街。在某點評網站有不少差評，總分3.7分。而距離其最近的另一家星巴克沙磁巷門店，總分為4.3分

驅趕警察事件曝光後，網友集中到某點評網站該門店下打半星。有網友憤怒留言：「啥氣質配得上在你門口吃飯？一個廉價咖啡誰給你的優越感」。

星巴克涉事門店14日澄清，「事情發生在13日，但是我們沒有投訴民警。」沙坪壩區雙碑派出所則透露：目前，沙坪壩區公安分局和磁器口管委會的相關人員正在調查此事，也不便接受採訪。

星巴克磁器口後街店附近多家商舖的多位店員證實，13日中午確有民警在星巴克門口用餐，但星巴克員工是否對民警進行過「驅趕」，他們並沒有留意到。