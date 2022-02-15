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南韓隊怨冬奧伙食糟 卻被爆「順走」很多西瓜

中國新聞組／北京15日電
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）
日本選手爆料稱南韓隊在冬奧餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。示意圖。（取材自自媒體「二哥聊球」）

北京冬奧開賽以來，不時聽到南韓選手抱怨冬奧村伙食不好的消息，「國防時報看點」指出，近日有日本選手爆料，稱南韓隊在冬奧村餐廳「順手摸瓜」，把水果區的西瓜和哈蜜瓜直接清空打包帶走。日本選手們透露，南韓選手們其實很喜歡吃奧運村的菜，還專門挑肉和新鮮蔬菜吃。這與此前吐槽菜品「肉多油大」的形象相差太大。

「國防時報看點」指出，南韓選手在吐槽冬奧伙食後，普遍在冬奧村餐廳吃得較少，「這大概就是自己吐槽伙食不好，那麼面子上就要頂住。」據指出，有日本選手已經提出投訴，因為南韓隊選手「清空」西瓜行為讓日本隊的選手沒有機會享受西瓜。

「國防時報看點」解讀，西瓜這一水果在日本人心中也有獨特的「地位」，日本水果十分昂貴，西瓜自然也是日本人的「心頭好」。如今卻被南韓隊給「清空」了，日本隊自然心生不滿了。報導稱，「當然，這本身不算是一件多大的事情，不過日本隊的爆料可謂傷害性不大，侮辱性極強。」

南韓營養師特意為南韓選手運動員們準備食物，遭中國媒體酸「看起來和美食似乎並不沾邊...
南韓營養師特意為南韓選手運動員們準備食物，遭中國媒體酸「看起來和美食似乎並不沾邊」。（取材自國防時報）

報導指出，南韓方面還特意安排了營養師為南韓選手們準備食物。不過，通過食物的圖片可以看出，南韓方面製作的「美食」有點不入人眼，哪怕是之前被吹噓的韓國泡菜，其分量也少得可憐，而主食只是搭配的紅薯，看起來和美食似乎並不沾邊。

報導指出，除開拉踩北京冬奧菜單，南韓的媒體更是藉機給自家臉上「貼金」，稱2018平昌冬奧會的飯菜十分優秀。但「仔細查閱2018年的新聞不難發現，南韓方面當時的伙食配比並不如韓媒宣稱的那般，如果他們覺得簡單的泡菜和炒牛肉，就算頂級美食那咱們也無話可說。」

報導最後指出，拿食物來炒作也非南韓第一次了。當年南韓在中國輸掉比賽，也將失敗的鍋推到了中國的飯菜上。

南韓 日本 北京冬奧

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