徐夢桃賽後一抱感動世界 網喊：這才是奧運本來的樣子

中國選手徐夢桃（右）14日奪得自由式滑雪女子空中技巧金牌，與美國選手阿什利·考德威爾相互擁抱。（新華社）

中國奧運 「四朝元老」徐夢桃頂住壓力，14日以一個近乎完美的動作，成功贏得了北京冬奧 會自由式滑雪女子空中技巧項目的金牌。就在徐夢桃確定贏得金牌後，美國選手阿什利·考德威爾（Ashley Caldwell）立刻走上前去，與激動的徐夢桃緊緊地抱在一起，一邊親暱地稱呼徐夢桃為「桃桃」，一邊對她說：「我真為你感到驕傲」。

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綜合媒體報導，考德威爾與徐夢桃的暖心動作，感動了萬千中外網友，一位加拿大網友表示，她一大早就被這一幕「感動哭了」。而在中國的微博上，中國網友紛紛高喊：「這才是奧運本來的樣子」，「這才是人類應該有的樣子」。

考德威爾與徐夢桃緊緊地抱在一起的畫面，感動了眾多網友。（取材自環球網）

美國NBC新聞網的美籍亞裔記者則在推特上表示，考德威爾與徐夢桃激動相擁是真正的體育精神的展現，「體育才能讓人們走到一起，而不是政治和其他的東西」。一位澳洲 體育新聞網站的製作人也表示，考德威爾和徐夢桃擁抱的那個瞬間太「特別」了，而且即便考德威爾最後一跳在落地時出現失誤，沒有獲得獎牌，她仍然想著去祝賀創造歷史的中國選手。「太美好了」，他寫道。