濟南36歲海歸男 8年相親125次…情人節也在相親

在中國，相親族群龐大，催生不少公園相親角。(取材自中新網)

濟南一名海歸男子八年相親124次，他相親過的對象有女富二代、大廠高管。他說，「感覺相親已經成了我生活的一部分了。」2月14日情人節這天，又有朋友幫他介紹了一個女孩，這是他第125個相親對象。

齊魯壹點報導，再過幾個月，就是李華36歲生日。他最近交往的相親對象又開始進入了以前的循環：「很冷淡，我發微信 也不回。」

按照「相親市場」的標準，李華的履歷和工作，都屬於「硬通貨」：家庭出身書香門第，父母都是知識分子。985大學的本科，世界Top 50名校的海歸碩士。回國後進入省屬一家高校任職，大學老師。在濟南學區 房、車子等都已經置辦完成。

李華說，「相親次數多之後，我就給每個我見過的女孩子列了一個文件夾。這樣再有人介紹時我都會去查一下之前是否見過，避免再遇到同一個人。」

據報導，李華對相親的第一個女孩子印象特別深，當時2014年，自己第一次在家人的安排下相親。「太漂亮了，簡直可以不開美顏去做網紅的漂亮程度。」李華說，這個女孩是濟南一所大學的輔導員，他選擇了不追求，原因是因為對方太優秀，自己覺得不配。

最多的時候，李華曾經一天相親過三個姑娘。報導稱，李華曾經相親過一個大廠的女高管。對方早早就通過工作實現了財務自由，因為很早就走上了管理崗位，不管長相還是做事方法，都極具領導風範。

在兩個人見了兩次後，對方打電話通知李華，感覺兩個人沒有必要再見面，再見也只是浪費時間，乾脆直接見家長。「她說感覺我家裡的事主要還是我媽媽來決定，如果有婆媳矛盾，我的能力沒有辦法解決。」

李華還相親過一個富二代的姑娘，對方博士學歷，在高校工作，父母都是國企高管。相親後倆人都很默契的沒有再聯繫，但是兩年過去後，這個姑娘又約見李華，她不斷地用各種話試探，試探能不能百分百的包容她。

交往時間最長的姑娘，是一位心理醫生。在兩個人交往了七個月後，李華希望能夠讓關係更進一步。心理醫生回覆「我們可以牽手了。」再後來，李華覺得對方對自己太過於冷淡，提出分手。對方也只是回了一句，「好的。」

「我已經做好了一輩子單身的準備。」李華說，他很清楚自己本身的問題：作為一個36歲的男人，他太乖了。從小被父母嚴格的約束，他從來都不敢越雷池一步，甚至從小到大的所有決定，都是父母和親戚們來一起商量決定。